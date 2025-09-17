Η Νάξος δεν είναι μόνο οι παραλίες της. Είναι κι εκείνα τα μυστικά που ανακαλύπτεις στην ενδοχώρα της, σε χωριά όπως το Χαλκί. Στην καρδιά του, πίσω από μια λιτή πόρτα, κρύβεται το Ποτοποιείο Βαλληνδρά, το σπίτι του φημισμένου Κίτρου Νάξου. Η ιστορία του Κίτρου Νάξου ξεκινά αιώνες πριν, όταν οι αμπελοκαλλιεργητές του νησιού αρωμάτιζαν τη ρακή τους με φύλλα κιτριάς, δημιουργώντας το “κιτρόρακο”.

Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο Μάρκος Γ. Βαλληνδράς έδωσε νέα υπόσταση σε αυτή την παράδοση: το 1896 πήρε την πρώτη επίσημη άδεια λειτουργίας ποτοποιίας στο Χαλκί, οργανώνοντας και αναπτύσσοντας την παραγωγή. Το ποτό ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο, από τη Ρωσία και την Αίγυπτο μέχρι τη Μικρά Ασία και την Αμερική, αποσπώντας διακρίσεις σε διεθνείς εκθέσεις σε Μασσαλία, Μπορντό, Λιέγη, Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Μπαίνοντας στον χώρο σήμερα, σε αγκαλιάζουν αμέσως τα αρώματα. Φύλλο κιτριάς, οινόπνευμα, ξύλο και παλιό χαρτί γίνονται ένα μεθυστικό μείγμα που σε μεταφέρει σε άλλες εποχές. Οι τοίχοι γεμάτοι διπλώματα, παλιές άδειες και φωτογραφίες αφηγούνται μια παράδοση που κρατά πάνω από έναν αιώνα.

Εκεί, οι σημερινές οικοδέσποινες – η Ειρήνη Φραγκουδάκη και οι κόρες της – σε καλωσορίζουν με χαμόγελο. Με απλότητα και αγάπη μιλούν για τα μυστικά της απόσταξης, για τα φύλλα που συλλέγονται μέσα στο κρύο του χειμώνα, για τις ώρες που βράζουν οι άμβυκες ώσπου να γεννηθεί το ποτό. Κάθε τους κουβέντα ζωντανεύει τις εικόνες, σαν να βλέπεις μπροστά σου τους παλιούς Ναξιώτες να δουλεύουν στο ίδιο κατώφλι.

Η ξενάγηση κορυφώνεται με τη δοκιμή:

κίτρινο – δυνατό και ξηρό, στους 36°,

λευκό – ισορροπημένο, στους 33°,

πράσινο – γλυκό και πιο ελαφρύ, στους 30°.

Τρεις γεύσεις, τρεις ερμηνείες της ίδιας παράδοσης. Σε κάθε γουλιά νιώθεις το ίδιο άρωμα που γεμίζει τον χώρο: την ουσία του φύλλου κιτριάς, τη φρεσκάδα του τόπου, την κληρονομιά πέντε γενεών.

Travel Tip: Μετά την επίσκεψη, χαθείτε στα σοκάκια του Χαλκίου. Στην πλατεία θα βρείτε καφέ με σπιτικά γλυκά, μικρές γκαλερί και μαγαζιά με χειροποίητα προϊόντα – το ιδανικό φινάλε μιας εμπειρίας που μένει αξέχαστη.

Ευχαριστούμε τις οικοδέσποινες για τη φιλοξενία.

Ευχαριστούμε το Meteora Tours για την υπέροχη πρόταση που μας οδήγησε σε αυτό το ταξίδι αρωμάτων και ιστορίας στη Νάξο.

πηγή :https://travelview.gr/otan-i-naxos-se-kernaei-kitro-mnimi-kai-paradosi/