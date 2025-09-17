Συνολικά, για την υπόθεση κατηγορούνται επτά αστυνομικοί, κυρίως αξιωματικοί και των δύο φύλων, των οποίων η εμπλοκή προέκυψε μετά από διαχειριστικό έλεγχο. Το έλλειμμα σχετίζεται με τη Γενική Διαχείριση Χρηματικού της Διεύθυνσης Ασφαλείας Θεσσαλονίκης και αφορά χρήματα που προορίζονταν για έκτακτες υπηρεσιακές δαπάνες, όπως οι μετακινήσεις και τα οδοιπορικά του αστυνομικού προσωπικού.

Ο υπεύθυνος διαχειριστής των ποσών για πάνω από τέσσερα χρόνια ήταν ο αυτόχειρας αστυνομικός, ενώ σύμφωνα με την προκαταρκτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βόρειας Ελλάδας, τα χρήματα φαίνεται ότι κατέληξαν σε δραστηριότητες στοιχηματισμού.

Οι κατηγορίες και οι απολογίες των αστυνομικών

Η διαδικασία των απολογιών ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα και ολοκληρώθηκε σήμερα, με αποφάσεις να μην επιβληθούν περιοριστικοί όροι στους κατηγορούμενους, που αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παράβαση καθήκοντος, απιστία και ψευδή βεβαίωση.

Μεταξύ άλλων, ισχυρίστηκαν ότι ουδεμία γνώση είχαν για την κακοδιαχείριση του συναδέλφου τους και ότι παραπλανήθηκαν και οι ίδιοι, ενώ για τα ποσά που του διέθεσαν, παρακάμπτοντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες, φέρεται να υποστήριξαν ότι ενήργησαν με σκοπό να τον διευκολύνουν στην κάλυψη άμεσων υπηρεσιακών αναγκών, στο πλαίσιο συναδελφικής αλληλεγγύης και καλής πίστης.

Για την υπόθεση η αντεισαγγελέας πρωτοδικών είχε ζητήσει την απαλλαγή των επτά κατηγορούμενων και την αρχειοθέτηση της δικογραφίας, πρόταση όμως που δεν έγινε δεκτή από την εισαγγελέα εφετών, με αποτέλεσμα να πάρει το δρόμο της ανάκρισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο της έρευνας των «αδιάφθορων» της ΕΛ.ΑΣ. έγιναν καταλογισμοί του ποσού του ελλείμματος στα εμπλεκόμενα πρόσωπα (τα ποσά ποικίλλουν ανάλογα με την περίπτωση) και ήδη προσέφυγαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για την άρση των εις βάρος τους καταλογισμών.

