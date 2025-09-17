Advertisement
Απίστευτο περιστατικό: Κλείδωσε την πελάτισσα μέσα στο κατάστημα και έφυγε – Επενέβη η Πυροσβεστική!

Σεπ 17, 2025
in Θεσσαλία
Απίστευτο περιστατικό: Κλείδωσε την πελάτισσα μέσα στο κατάστημα και έφυγε – Επενέβη η Πυροσβεστική!
Ένα σπάνιο περιστατικό έλαβε χώρα στα Φάρσαλα χθες Τρίτη, με «θύμα» μια 45χρονη γυναίκα η οποία πήγε για ψώνια σε κατάστημα, όμως ούτε μπορούσε να φανταστεί τι την περιμένει!

Σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr, η 45χρονη γύρω στις 11 το πρωί, μπήκε σε κατάστημα κινέζικων ειδών και κάποια στιγμή βρέθηκε στο δοκιμαστήριο για να φορέσει ένα ρούχο.

Ο υπεύθυνος του καταστήματος ωστόσο, δεν αντιλήφθηκε την παρουσία της, κλείδωσε και έφυγε για τη Λάρισα!

Η γυναίκα λίγα λεπτά μετά αντιλήφθηκε ότι είχε μείνει μόνη στο μαγαζί και πως αυτό ήταν κλειδωμένο! Άμεσα ειδοποίησε της αρχές, ενώ χρειάστηκε αρχικά η επέμβαση κλειδαρά και στη συνέχεια στελεχών του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Φαρσάλων για να ανοίξουν την πόρτα και να βάλουν τέλος στην περιπέτειά της!

ΠΗΓΗ: newsroom onarissa.gr

