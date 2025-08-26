Ορκίστηκαν σήμερα Τρίτη 26-8-2025 οι πρώτοι 12 νεοδιορισμένοι εκπαιδευτικοί στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων.

Τους εκπαιδευτικούς καλωσόρισε ο Διευθυντής Εκπαίδευσης κ. Χρήστος Τρικάλης: «Αγαπητοί νεοδιοριζόμενοι συνάδελφοι, εκ μέρους της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, σας καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση στην εκπαιδευτική μας οικογένεια. Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για εσάς, μιας πορείας γεμάτης προκλήσεις, αλλά και σπουδαίες εμπειρίες.

Ο ρόλος που αναλαμβάνετε είναι θεμελιώδης για το μέλλον της κοινωνίας μας. Είμαστε βέβαιοι ότι με το πάθος, τις γνώσεις, το ήθος και την αγάπη σας για τα παιδιά, θα προσφέρετε τα μέγιστα. Σας προτρέπουμε:

Να εμπνεύσετε τους μαθητές σας.

Να καλλιεργήσετε την κριτική τους σκέψη και τη δημιουργικότητά τους.

Να τους μεταδώσετε την αξία της συνεργασίας και του σεβασμού.

Να είστε πάντα δίπλα τους, ως πρότυπα και καθοδηγητές.

Η Διεύθυνσή μας βρίσκεται στο πλευρό σας για να σας υποστηρίξει σε κάθε βήμα. Σας ευχόμαστε μια δημιουργική, επιτυχημένη και γεμάτη ικανοποίηση σταδιοδρομία».