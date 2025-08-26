ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ και ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ενάντια στη νέα επίθεση στη μονιμότητα και τα δημοκρατικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων στο Δημόσιο, που επιβεβαιώνει ότι προτεραιότητα της κυβέρνησης της ΝΔ είναι η εφαρμογή της πολιτικής της Ε.Ε. για ακόμη πιο αντιλαϊκό κράτος και εργαζόμενους «πειθήνιους» στην υλοποίηση των αντιλαϊκών πολιτικών με ταυτόχρονο χτύπημα της μόνιμης εργασίας με δικαιώματα και επέκταση των ελαστικών εργασιακών σχέσεων και των ιδιωτικοποιήσεων.

Ιδιαίτερα σήμερα, με την όξυνση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και το ορατό ενδεχόμενο νέας καπιταλιστικής κρίσης ή και γενίκευσης των πολεμικών συγκρούσεων, η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η χειραγώγηση των εργαζομένων ώστε να προχωρήσει με τις λιγότερες αντιδράσεις η προσαρμογή στη μετάβαση όλων των κρατών – μελών της Ε.Ε. σε «πολεμική οικονομία».

Στην κατεύθυνση αυτή εντάσσεται το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο: «Αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου» που αποσκοπεί να διαμορφώσει ένα ακόμα πιο ασφυκτικό και εκφοβιστικό πλαίσιο εργασίας των εργαζομένων στο Δημόσιο και να ποινικοποιήσει τη συνδικαλιστική και πολιτική δράση, ώστε να υλοποιείται ανεμπόδιστη η αντιλαϊκή πολιτική κυβερνήσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γι αυτο εντάσσει στην κατηγορία των πειθαρχικών αδικημάτων ακόμη και ενέργειες που αφορούν την κοινωνική, πολιτική, συνδικαλιστική δραστηριότητα των δημοσίων υπαλλήλων και εξισώνει τα πειθαρχικά υπηρεσιακά παραπτώματα, με τα παραπτώματα του ποινικού δικαίου π.χ. μια απλή καταδίκη έξι μηνών με αναστολή, για οποιοδήποτε αδίκημα, μπορεί να οδηγήσει σε αργία του υπαλλήλου.

Με το νομοσχέδιο αυτό, επομένως, το κράτος δεν στοχεύει στους επίορκους. Θωρακίζει έναν πειθαρχικό μηχανισμό που θα λειτουργεί ως φόβητρο για όσους τολμούν να σηκώνουν κεφάλι.

Για τους επικίνδυνους σχεδιασμούς τους, αξιοποιούν και την «αξιολόγηση – στοχοθεσία» που σκοπός της ΔΕΝ είναι η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών αλλά η παραπέρα προσαρμογή της λειτουργίας του κράτους στα συμφέροντα και επιδιώξεις των επιχειρηματικών ομίλων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τη λειτουργία των δημόσιων μονάδων υγείας και πρόνοιας με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια.

Ταυτόχρονα οξύνεται ο αυταρχισμός, οι εκβιασμοί – πιέσεις και η κρατική τρομοκρατία ενάντια σε όλους τους εργαζόμενους στο Δημόσιο(μόνιμους και συμβασιούχους) για να πειθαναγκασθούν να «υποταχθούν» στην υλοποίηση της κρατικής πολιτικής για την ενίσχυση της επιχειρηματικής κερδοφορίας σε βάρος των δικαιωμάτων και αναγκών μας και του λαού μας.

«Λογαριάζουν» όμως χωρίς τους εργαζόμενους και θα τους «χαλάσουμε τα σχέδια».

Καλούμε όλους τους συναδέλφους, όλα τα σωματεία εργαζομένων σε αγωνιστικό ξεσηκωμό!!