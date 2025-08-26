Μια ακόμη δυσάρεστη είδηση σκορπά θλίψη στην τοπική κοινωνία των Τρικάλων. Ένας 51χρονος Τρικαλινός, (Α.Π..), έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το μεσημέρι της Τρίτης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας βρισκόταν στο σπίτι του μαζί με τη σύζυγο και την κόρη του, όταν ένιωσε έντονη αδιαθεσία. Άμεσα κλήθηκε βοήθεια και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Τρικάλων. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών να τον επαναφέρουν, δυστυχώς κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και όσους τον γνώριζαν.

Η είδηση του θανάτου του σκόρπισε θλίψη σε συγγενείς, φίλους και γνωστούς, καθώς ο 51χρονος ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία.