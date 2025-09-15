Η Πόπη Σεμερτζίδου, σε δήλωσή της μετά τη δέσμευση των περιουσιακών της στοιχείων στο πλαίσιο της υπόθεσης ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστήριξε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή και έκανε λόγο για στοχοποίησή της. Τόνισε ότι δεν συγκαταλέγεται στους κατηγορουμένους της υπόθεσης με τα 1,7 εκατομμύρια ευρώ και εξέφρασε αγανάκτηση για τον αντίκτυπο που έχει η εξέλιξη αυτή στην ίδια και την οικογένειά της.

«Τώρα ενημερώθηκα από εσάς για τη δέσμευση των περιουσιακών. Θέλω να μας αφήσουν ήσυχους. Δεν ήμασταν εμπλεκόμενοι πουθενά και γίναμε στόχος νούμερο ένα. Το καταλαβαίνετε αυτό, ότι δεν ήμασταν πουθενά εμπλεκόμενοι, απλά μας έμπλεξαν και γίναμε στόχος από παντού. Δεν είμαστε από τους εμπλεκόμενους με το 1,7 εκατομμύρια που τους κατασχέσανε τα χρήματα, δεν είχαμε δικαστεί, αυτοί που δικάστηκαν και βγήκανε δικά μας ονόματα που δεν είχαμε πουθενά εμπλοκή», ανέφερε αρχικά μιλώντας στο MEGA.

«Δεν μπορώ να το καταλάβω. Με συγχωρείτε για τον τόνο μου, δεν μου φταίτε εσείς, αλλά έχω αγανακτήσει και το χειρότερο είναι αυτούς τους γονείς μας δεν τους σκέφτεται κανείς; Μου κάνει τρομερή εντύπωση, τι να σας πω δεν ξέρω. Εγώ τώρα παρέδιδα αυτοκίνητα και με παίρνουν τα κανάλια και λέει σας δεσμεύσαν τα αυτοκίνητα. Εντάξει, ό,τι πείτε ρε παιδιά, τι να κάνω εγώ τώρα δηλαδή; Νοίκιαζα αυτοκίνητα, τώρα δεν έδωσα, παρέδωσα αυτοκίνητο, δεν ξέρω», κατέληξε.

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεσμεύονται Ferrari, Porsche, 30 αυτοκίνητα και 11 ακίνητα της Σεμερτζίδου

Υπενθυμίζεται ότι, στη δέσμευση της περιουσίας της πρώην υποψήφιας της ΝΔ Πόπης Σεμερτζίδου προχώρησε νωρίτερα η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος ύστερα από τον έλεγχο των επιδοτήσεων εκατομμυρίων ευρώ που λάμβανε η ίδια και ο σύντροφός της από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπος Βουρλιώτης δέσμευσε το πόσο τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, που με βάση τα ευρήματα της έρευνας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, φέρεται ότι δεν διατέθηκε για τους παραγωγικούς και αναπτυξιακούς σκοπούς όπως αιτήθηκαν και εισπράχθηκαν.

Οι ελεγχόμενοι, από το 2019 έως το 2024, φέρονται να έχουν εισπράξει από επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικά 2,6 εκατομμύρια ευρώ.

Από αυτό το ποσό, τουλάχιστον 1,5 εκατομμυρίο ευρώ φέρεται ότι δεν διατέθηκε για το σκοπό που εισπράχθηκε και για αυτόν τον λόγο δεσμεύτηκε όλη η περιουσία των φερόμενων εμπλεκομένων προσώπων, καθώς και της μονοπρόσωπης ΙΚΕ που έχουν συστήσει, όπως επίσης δύο πολυτελή αυτοκίνητα μάρκας Φεράρι και Πόρσε και άλλα συνολικά 30 αυτοκίνητα που νοίκιασαν και εκμεταλλεύονταν εμπορικά. Επιπρόσθετα, η δέσμευση αφορά και 11 ακίνητα, αγροτεμάχια και οικόπεδα.

Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το πόρισμα Βουρλιώτη

Παράλληλα, ο κ. Βουρλιώτης, στο πλαίσιο της έρευνα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, συνέταξε πόρισμα για την εν λόγω υπόθεση, το οποίο ήδη διαβίβασε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, για τα κακουργήματα της απάτης και του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Επίσης, έχει ζητήσει από τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές να ερευνήσουν για τα υπόλοιπα χρήματα που έχουν στην κατοχή τους, τα οποία ανέρχονται περίπου σε ακόμη ένα εκατομμύριο ευρώ. Τέλος, έχει ζητήσει να ερευνηθεί εάν για την είσπραξη των επίμαχων ποσών χρησιμοποιήθηκαν τυχόν πλαστά ή εικονικά τιμολόγια.

ΠΗΓΗ: ieidiseis.gr