Αν χρειάζεσαι άνεση και ευελιξία, αυτά είναι τα sneakers που αξίζει να βάλεις στο καλοκαιρινό σου ραντάρ.

Αν ανήκεις σε εκείνους που δεν αποχωρίζονται τα sneakers ούτε το καλοκαίρι, δεν είσαι μόνη. Τα αθλητικά παπούτσια έχουν βγει εδώ και καιρό από το γυμναστήριο και αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι κάθε σύγχρονου, urban look.

Το καλοκαίρι όμως φέρνει και τις δικές του απαιτήσεις, με υψηλές θερμοκρασίες, περισσότερο περπάτημα και ανάγκη για μια ανάλαφρη αίσθηση.

Ετοιμάσαμε έναν οδηγό αγοράς με καλοκαιρινά sneakers για να διαλέξεις τα αγαπημένα σου και να τα φοράς όλο το καλοκαίρι χωρίς να σε «βαραίνουν».

Handball Spezial, Adidas

Ένα αθλητικό ζευγάρι adidas, σε μπεζ χρώμα και μοντέρνο στυλ για urban looks είναι η τέλεια επιλογή και συνδυάζεται με τα πάντα. Από φορέματα μέχρι λινά παντελόνια και casual chic looks.

Tamaris, Tsakiris Mallas

Mια πολύ εύκολη επιλογή σε ένα γαλάζιο – γκρι χρώμα που συνδυάζεται πανεύκολα με τα καλοκαιρινά outfits, δεν θα μπορούσε να λείπει από αυτή την λίστα.

Nike, Intersport

Ένα παπούτσι για everyday εμφανίσεις που συνδυάζουν streetstyle looks και άνεση. Μια φρέσκια επιλογή αντί για τα κλασικά αθλητικά, όπως τα έχουμε στο μυαλό μας.

Asics, NAK shoes

Φυσικά, ένα λευκό χρώμα στα sneakers δεν θα έλειπε από τις αγαπημένες μας επιλογές. Αν δεν έχεις ήδη ένα ή αν χρειάζεσαι ακόμα ένα στην συλλογή σου, αυτά τα Asics είναι η καλοκαιρινή επιλογή που ταιριάζει πραγματικά με τα πάντα, ακόμα και με κοστούμι.

Adidas, Samba Jane

Αν σου αρέσει να ακολουθείς τα trends και τις νέες hot τάσεις της μόδας, τα adidas samba jane είναι κάτι μεταξύ sneakers και ballet flats και θα σου δώσουν το στυλ και την ανανέωση που χρειάζεσαι φέτος το καλοκαίρι. Τα συγκεκριμένα φοριούνται με φορέματα, φούστες και urban outfits για τα πιο fashion-forward looks.

Envie shoes

Αν η καθημερινότητά σου απαιτεί ορθοστασία, επίλεξε ένα πιο ανατομικό αθλητικό παπούτσι, για να είσαι άνετη.

Τo συγκεκριμένο από Envie shoes, ταιριάζει με τα πάντα λόγω της μονοχρωμίας του και δεν σε περιορίζει ακόμα και αν θέλεις να το συνδυάσεις με πιο preppy-looks.

Editor’s tip: Απόφυγε τα βαριά δερμάτινα αθλητικά ειδικά το καλοκαίρι αν ξέρεις πως θα περάσεις πολλές ώρες στον ήλιο και δώσε έμφαση στις κάλτσες. Προτίμησε τις no-show κάλτσες ή τις λεπτές βαμβακερές (τα λεγόμενα σοσονάκια) για άνεση και στυλ.

Τα sneakers εκτός από μια βολική λύση, είναι και κομμάτι του σύγχρονου τρόπου ζωής. Με τις σωστές επιλογές, μπορούν να γίνουν το ιδανικό καλοκαιρινό παπούτσι, που συνδυάζει άνεση, αισθητική και δροσερή αίσθηση. Είτε κινείσαι στην πόλη, είτε ταξιδεύεις, είτε δουλεύεις πολλές ώρες όρθιος, υπάρχει ένα καλοκαιρινό sneaker που σε περιμένει.

