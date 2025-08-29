Το εμβληματικό ακίνητο της Θεσσαλίας εξαγοράστηκε από τον ομογενή επιχειρηματία Παναγιώτη Κωνσταντίνου. Η στρατηγική επέκταση του Ομίλου Κωνσταντίνου στην ελληνική αγορά και στον κλάδο του εμπορικού real estate μέσω της εταιρείας του, ΤΑΛΙΜΑ Α.Ε.

Η ελληνική αγορά εμπορικών ακινήτων αποκτά μια νέα δυναμική με την εξαγορά του Fashion City Outlet στη Λάρισα από την ΤΑΛΙΜΑ Α.Ε., μέλος του Ομίλου Κωνσταντίνου. Η συμφωνία, αξίας περίπου 10 εκατ. ευρώ, όπως αναφέρει το fortunegreece.com, αποτελεί όχι μόνο μια νέα επενδυτική κίνηση στον κλάδο αλλά πρόκειται για μια ψήφο εμπιστοσύνης του ομογενούς επιχειρηματία, Παναγιώτη Κωνσταντίνου στην εγχώρια αγορά. Ο ίδιος ομογενής από τη Βενεζουέλα, με καταγωγή από την Ελλάδα, κατάφερε να χτίσει μια ισχυρή επιχειρηματική αυτοκρατορία γύρω από το real estate και το λιανεμπόριο, υλοποιώντας στρατηγικές επενδύσεις που συνδυάζουν τόλμη, διορατικότητα και μακροπρόθεσμους στόχους.

Σήμερα, ο Π. Κωνσταντίνου επιστρέφει δυναμικά στην ελληνική αγορά με την εξαγορά του Fashion City Outlet προσθέτοντας ένα ακόμη εμβληματικό ακίνητο στο χαρτοφυλάκιό του. Η συγκεκριμένη επένδυση έρχεται να συμπληρώσει την παρουσία του Ομίλου Κωνσταντίνου στην Ελλάδα, με κυριότερο asset -επί ελληνικού εδάφους- το Athens Metro Mall στον Άγιο Δημήτριο. «Το real estate δεν είναι μόνο τετραγωνικά, είναι άνθρωποι, είναι η εμπειρία που προσφέρεις στον επισκέπτη», έχει δηλώσει σε παλαιότερες τοποθετήσεις του. Και αυτή η φιλοσοφία αντανακλάται στις επενδυτικές του επιλογές.

Η νέα σελίδα του εμπορικού κέντρου

Το Fashion City Outlet, με περισσότερα από 70 καταστήματα διεθνών brands, αποτελεί το μοναδικό εκπτωτικό εμπορικό κέντρο της Θεσσαλίας και εξυπηρετεί μια αγορά άνω του 1 εκατομμύριου κατοίκων. Η νέα ιδιοκτησία προγραμματίζει επενδύσεις αναβάθμισης, με στόχο να μετατραπεί σε έναν πολυδιάστατο προορισμό που θα συνδυάζει αγορές, ψυχαγωγία και γαστρονομία, ακολουθώντας το μοντέλο «shopping & lifestyle». Αναλυτικότερα, στη στρατηγική σχεδιασμού της ΤΑΛΙΜΑ περιλαμβάνονται η αναβάθμιση των υποδομών και η ενίσχυση της ενεργειακής αποδοτικότητας του εμπορικού κέντρου, με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών και των εμπορικών συνεργατών.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία με αφορμή την εξαγορά, στόχος είναι η δημιουργία πολυλειτουργικών χώρων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες καταναλωτικές ανάγκες και στις εξελίξεις της αγοράς, προσφέροντας ολοκληρωμένες εμπειρίες στον επισκέπτη. Από την εταιρεία τονίζουν ακόμη ότι η επένδυση θα έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη που δεν θα περιορίζονται μόνο στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων, αλλά θα συμβάλλουν και στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και της ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας. Άλλωστε, όπως αναφέρουν αξιόπιστες πηγές στο Fortune Greece, η επένδυση αυτή πραγματοποιείται σε μια περίοδο κινητικότητας στην αγορά real estate, όπου οι ισχυροί επενδυτές αναζητούν ακίνητα με προοπτικές αναβάθμισης και διαφοροποίησης.

Η διαδρομή τοu Fashion City Outlet

Το εκπτωτικό κέντρο άνοιξε τις πύλες του το 2018, στη θέση του παλαιού Pantheon Plaza και αποτελεί εγχείρημα της Sonae Sierra, μιας διεθνούς εταιρείας με ειδίκευση σε επενδύσεις σε εμπορικά ακίνητα, και της Bluehouse, η οποία εισήγαγε στην ελληνική αγορά την εμπειρία των outlets, κάνοντας γνωστό το όνομά της στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, η Sonae Sierra δραστηριοποιήθηκε στην Ελλάδα από το 2000, εφαρμόζοντας την διεθνή της στρατηγική μέσω κοινοπραξίας με τον όμιλο Χαραγκιώνη. Σε συνεργασία με την Acropole Charagionis και τη Lamda Development ανέπτυξε το Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη, το οποίο ανήκει σήμερα στη Lamda. Ενώ, στη Bluehouse άνηκε έως το 2022 το ήμισυ του McArthurGlen στα Σπάτα, το οποίο εξαγόρασε η Lamda, μετονομάζοντάς το σε Designer Outlet.

Η διεθνής πορεία ενός ομογενούς επενδυτή

Ο Π. Κωνσταντίνου ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στη Βενεζουέλα τη δεκαετία του 1990, με τον ίδιο να δραστηριοποιείται από τότε στον χώρο του real estate και του λιανεμπορίου. Η διεθνής εμπειρία του τον βοήθησε να αναπτύξει στρατηγική αντίληψη για επενδύσεις που προσδίδουν υπεραξία και βιώσιμη ανάπτυξη. Το 2005 ίδρυσε τον Όμιλο Κωνσταντίνου, με στόχο τη συστηματική ανάπτυξη και διαχείριση εμπορικών ακινήτων. Στην Ελλάδα έγινε γνωστός στις αρχές της δεκαετίας του 2000, όταν ξεκίνησε τις διαδικασίες για την ανέγερση του εμπορικού κέντρου Athens Metro Mall, ολοκληρώνοντας μια επένδυση 75 εκατ. ευρώ, ύστερα από 7 χρόνια προσπαθειών. Να σημειωθεί, ότι το Athens Metro Mall έγραψε το 2023 τζίρο 14,7 εκατ. και καθαρά κέρδη 1,3 εκατ. ευρώ. Ενώ, εκτός από το εμπορικό κέντρο, ο όμιλος τρέχει και άλλες δραστηριότητες μέσω της αλυσίδας οικιακού εξοπλισμού Διάφανο και μέσω συνεργασιών ως franchisee με μεγάλες μάρκες ειδών ένδυσης, όπως είναι η Benetton και η Sisley.