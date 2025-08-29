Η Κρήνη Τρικάλων ετοιμάζεται να φιλοξενήσει αύριο, Σάββατο 30 Αυγούστου στις 6:00 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία του χωριού, μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στη γη, στη φύση και στις ρίζες μας. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρήνης σε συνεργασία με την Εναλλακτική Κοινότητα Πελίτι διοργανώνουν τη 2η Γιορτή Ντόπιων Σπόρων, συνεχίζοντας έναν θεσμό που ξεκίνησε με ιδιαίτερη επιτυχία.

Καλλιεργητές από κάθε γωνιά της Ελλάδας θα φέρουν στην Κρήνη ντόπιους σπόρους, κηπευτικά, μποστανικά κ.ά, τα οποία θα διατεθούν δωρεάν στους επισκέπτες. Στόχος της γιορτής είναι η διάδοση, διάσωση και ενίσχυση των ντόπιων ποικιλιών, που αποτελούν κομμάτι της αγροτικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Ομιλίες, εργαστήρια και δράσεις για μικρούς και μεγάλους

Παράλληλα με τη διανομή σπόρων, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες για τους ντόπιους σπόρους, το έδαφος και το περιβάλλον, καθώς και διαδραστικά εργαστήρια για παιδιά. Οι μικροί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη μελισσοκομία, την τυροκομία, την αγγειοπλαστική και την ξυλογλυπτική, αποκτώντας βιωματικές εμπειρίες που φέρνουν τη νέα γενιά πιο κοντά στην παράδοση.

Γεύσεις φιλοξενίας και παράδοσης

Οι διοργανωτές φροντίζουν και για το τραπέζι της φιλοξενίας, καθώς ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρήνης θα προσφέρει στους επισκέπτες ντόπιο κρασί και παραδοσιακά εδέσματα, δημιουργώντας μια ζεστή και γιορτινή ατμόσφαιρα.

Σημαντικό μήνυμα μέσα από τις δυσκολίες

Η φετινή γιορτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς όπως τονίζουν οι διοργανωτές, οι πρόσφατες πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή μας δεν στέρησαν μόνο περιουσίες και καλλιέργειες, αλλά και ένα ανεκτίμητο θησαυρό: τους ντόπιους σπόρους που φυλούσαν οι κάτοικοι. Με τη διοργάνωση αυτή επιχειρείται να ξαναδοθεί ζωή στη γη και να ξαναγεννηθεί η ελπίδα μέσα από τη διατήρηση της αγροτικής μας κληρονομιάς.