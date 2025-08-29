Το τμήμα της οδού Μαυροκορδάτου από την οδό Βούλγαρη μέχρι την οδό Ιπποκράτους ασφαλτόστρωσε ο Δήμος Τρικκαίων.Tις εργασίες επισκέφθηκε το πρωί της Παρασκευής 29 Αυγούστου 2025 ο Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς, συνομιλώντας με τους εργαζόμενους (το έργο ανέλαβε η «Χατζηγάκης Τεχνική» και βλέποντας από κοντά τη νέα όψη του δρόμου. Το άλλο μισό του οποίου, είχε ασφαλτοστρωθεί το 2024 οπότε πλέον ολόκληρη η οδός Μαυροκορδάτου παραδόθηκε κανονικά στους οδηγούς. Ηδη έχουν γίνει παρόμοιες εργασίες στην οδό Ριζαριού, στην οδό Νταή, στην οδό Αρριανού, στην οδό Πυθαγόρα. Οι εργασίες ασφαλτόστρωσης συνεχίζονται και σε άλλους δρόμους των Τρικάλων.