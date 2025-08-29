Ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας και Βουλευτής Τρικάλων Κώστας Σκρέκας, συνόδευσε σήμερα τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου είχε σειρά επαφών και συναντήσεων στην Θεσσαλονίκη ενόψει της ΔΕΘ. Συζήτησε με βουλευτές και παραγωγικούς φορείς της πόλης, συμμετέχοντας παράλληλα στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με θέμα «Ανάπτυξη και αξία επενδύσεων».

Κατά την παρουσία του Πρωθυπουργού παρουσιάστηκαν τα σημαντικά έργα που υλοποιούνται και τα οποία αλλάζουν τόσο την εικόνα της Θεσσαλονίκης όσο και συνολικά της Κεντρικής Μακεδονίας. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται οι παρεμβάσεις που βελτιώνουν τις υποδομές, όπως η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης, η αναβάθμιση του Βελλιδείου Συνεδριακού Κέντρου και οι νέες οδικές συνδέσεις.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα βρίσκεται πλέον σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά, με πρωτογενή πλεονάσματα που δημιουργούν χώρο για μειώσεις φόρων και ενίσχυση της μεσαίας τάξης και των οικογενειών με παιδιά. Παράλληλα, στάθηκε στη μείωση της ανεργίας και στην αύξηση των μισθών, ως αποτέλεσμα της στοχευμένης κυβερνητικής πολιτικής.

Η Θεσσαλονίκη και η Κεντρική Μακεδονία βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο ενός ολοκληρωμένου σχεδίου υποδομών, επενδύσεων και κοινωνικής πολιτικής, που βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών και δημιουργεί νέες προοπτικές για την ανάπτυξη της περιοχής και ολόκληρης της χώρας.