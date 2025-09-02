Ο Γιάννης Χαρούλης φέτος θα μας παρασύρει σε ένα ξέφρενο γλέντι. Ένα γλέντι που μόνο αυτός ξέρει να στήνει τόσο αυθόρμητα και ειλικρινά.

Η προπώληση ξεκίνησε

Ανένταχτος σε οποιαδήποτε μουσική ταμπέλα, πρωτεργάτης μίας διονυσιακής βραδιάς που θα θυμόμαστε. Στις 20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων μαζί του θα ξεσηκωθεί το μέσα μας και κάθε ανάγκη για φευγιό από αυτά που μας πικραίνουν.

Ο Γιάννης τραγουδά για εκείνους που αγαπούν τη μουσική, τρελαίνονται να χορεύουν, να αγκαλιάζονται, να συγκινούνται. Εκείνους που περιμένουν τις συναυλίες για να νιώσουν την ένταση και τον παλμό.

Και ο Γιάννης φέτος «τον κόσμο φέρνει ανάποδα, τη Γη μέσα στο πιάτο»…

Συντελεστές

Λευτέρης Ανδριώτης – Λύρα

Γιώργος Δούσος – Πνευστά

Βασίλης Νησσόπουλος – Μπάσο

Σωτήρης Μαυρονάσιος – Τύμπανα

Αλέκος Βουλγαράκης – κιθάρα

Χρήστος Σπηλιόπουλος – Τρομπόνι

Τάσος Βαλκάνης – Τρομπέτα

Επιμέλεια Ήχου: Παναγιώτης Ριζόπουλος, Χάρης Κρεμμύδας

Σχεδιασμός Φωτισμού: Alex Hills

Χειρισμός Φωτισμού : Alex Hills , Αλέξανδρος Λύκουρας

INFO

​ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΟΥΛΗΣ

20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ

ΤΡΙΚΑΛΑ

ΕΛΑ ΣΤΟ ΧΟΡΟ

TOUR 2025

Προπώληση

more.com

Ακολουθήστε τον Γιάννη Χαρούλη:

Facebook | Instagram​ | Website

Οργάνωση & Επιμέλεια Παραγωγής