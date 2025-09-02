Ο Γιάννης Χαρούλης φέτος θα μας παρασύρει σε ένα ξέφρενο γλέντι. Ένα γλέντι που μόνο αυτός ξέρει να στήνει τόσο αυθόρμητα και ειλικρινά.
Ανένταχτος σε οποιαδήποτε μουσική ταμπέλα, πρωτεργάτης μίας διονυσιακής βραδιάς που θα θυμόμαστε. Στις 20 Σεπτεμβρίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρικάλων μαζί του θα ξεσηκωθεί το μέσα μας και κάθε ανάγκη για φευγιό από αυτά που μας πικραίνουν.
Ο Γιάννης τραγουδά για εκείνους που αγαπούν τη μουσική, τρελαίνονται να χορεύουν, να αγκαλιάζονται, να συγκινούνται. Εκείνους που περιμένουν τις συναυλίες για να νιώσουν την ένταση και τον παλμό.
Και ο Γιάννης φέτος «τον κόσμο φέρνει ανάποδα, τη Γη μέσα στο πιάτο»…
Συντελεστές
Λευτέρης Ανδριώτης – Λύρα
Γιώργος Δούσος – Πνευστά
Βασίλης Νησσόπουλος – Μπάσο
Σωτήρης Μαυρονάσιος – Τύμπανα
Αλέκος Βουλγαράκης – κιθάρα
Χρήστος Σπηλιόπουλος – Τρομπόνι
Τάσος Βαλκάνης – Τρομπέτα
Επιμέλεια Ήχου: Παναγιώτης Ριζόπουλος, Χάρης Κρεμμύδας
Σχεδιασμός Φωτισμού: Alex Hills
Χειρισμός Φωτισμού : Alex Hills , Αλέξανδρος Λύκουρας
INFO
ΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΟΥΛΗΣ
20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ
ΤΡΙΚΑΛΑ
ΕΛΑ ΣΤΟ ΧΟΡΟ
TOUR 2025
