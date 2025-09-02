Σε ηλικία 84 ετών έφυγε από τη ζωή η Αικατερίνη Αρκουμάνη. Κηδεύεται την Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 17:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Φιλύρας Τρικάλων. Αφήνει πίσω της τα παιδιά της Νικόλαο – Σοφία, Παναγιώτη – Αρετή, τα εγγόνια της Αναστασία – Μαριάννα και οι λοιποί συγγενείς.

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό στις 3/9/2025 και ώρα 16:30 μ.μ

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα του Ιερου Ναού.

Τα της τελετής επιμελείται το γραφείο τελετών «Άρχων Μιχαήλ» (Όθωνος 24-τηλ. 2431073200).