Με δημόσια ανάρτησή του, ο κ. Ιωάννης Αθανασίου τοποθετήθηκε εκ νέου σχετικά με τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην περιοχή «Μηλιά», τονίζοντας ότι βρέθηκε σε κατάσταση άμυνας κατά τη διάρκεια της πρόσφατης συμπλοκής. Ο ίδιος επισημαίνει ότι είχε απειληθεί πολλές φορές στο παρελθόν και ότι πριν από οποιοδήποτε επεισόδιο είχε προτείνει στον Δήμο και τις αρμόδιες αρχές να βρεθεί συναινετική λύση ώστε να αποφευχθεί η σύγκρουση.

Στην ανάρτησή του, κάνει λόγο για «πρωτοφανή αυτοδικία» και «προσπάθεια παράκαμψης της νομιμότητας», ενώ ενημερώνει ότι έχει ήδη κατατεθεί αγωγή για τη διόρθωση του Κτηματολογίου, η οποία έχει κοινοποιηθεί στον Δήμαρχο από τις 4 Αυγούστου 2025 και εκκρεμεί η εκδίκασή της.

Ο κ. Αθανασίου κατηγορεί τη δημοτική αρχή ότι επικαλείται λανθασμένες και μη οριστικές εγγραφές του Κτηματολογίου, γεγονός που –όπως τονίζει– «θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματα των ιδιοκτητών των 2.800 διαφιλονικούμενων ΚΑΕΚ στο νησί» και μπορεί να δημιουργήσει σοβαρές νομικές συνέπειες για τους πολίτες.

Παρά τη διαμάχη, δηλώνει υπέρμαχος της συναινετικής επίλυσης των διαφορών, υπογραμμίζοντας ότι μόνο έτσι θα μπορέσουν να προχωρήσουν τα αναγκαία έργα, όπως η αφαλάτωση, χωρίς να διακυβευτούν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και η έννομη τάξη. «Δεν είναι πρόθεσή μου να εμποδίσω την ανάπτυξη», αναφέρει χαρακτηριστικά, «αλλά να διασφαλίσω ότι αυτή θα υλοποιείται με σεβασμό στους νόμους και στην ιδιοκτησία».

Συγκινητική ήταν η προσωπική αναφορά του στα προβλήματα υγείας που αντιμετώπισε πρόσφατα, τα οποία –όπως λέει– άλλαξαν τον τρόπο που βλέπει τη ζωή:

«Ξενύχτησα δίπλα στον ανθρώπινο πόνο άλλων ασθενών, άκουσα τον ρόγχο του θανάτου και είδα από κοντά το θάνατο. Όλα αυτά άλλαξαν τα πάντα μέσα μου».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ευχαρίστησε τους συμπολίτες του για την ανησυχία και τη συμπαράσταση που έδειξαν κατά την περιπέτεια της υγείας του και απηύθυνε κάλεσμα σε «υπευθυνότητα, σεβασμό της αλήθειας και διάθεση διαλόγου» ώστε οι διαφορές να επιλύονται ειρηνικά και δίκαια.