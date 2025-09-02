Με σταθερούς ρυθμούς προχωρούν τα έργα στο βόρειο τμήμα του Ε65 Καλαμπάκα-Εγνατία καθώς η πρόοδος του έργου σπάει το φράγμα του 80%. Πλέον περνάμε σε μια περίοδο 8-9 μηνών στην οποία το έργο εκτιμάται από πηγές με γνώση θα ολοκληρωθούν και τα το δούμε να παραδίδεται στην κυκλοφορία.

Η κατασκευή του τμήματος από την Καλαμπάκα και βόρεια αν και δεν έχει σημαντικά τεχνικά έργα (δηλαδή κυρίως σήραγγες ή γέφυρες) ωστόσο είναι ανάμεσα σε μεγάλους ορεινούς όγκους. Το φετινό καλοκαίρι οι εργασίες προχώρησαν ακόμα περισσότερο και σε αυτό σύμμαχος ήταν ο καλός καιρός που επέτρεψε την επιτάχυνση των έργων.

Πιο προχωρημένα είναι τα έργα που απαιτούν χρόνο για να ολοκληρωθούν και βάση για την μελλοντική λειτουργία του αυτοκινητόδρομου, με τις σήραγγες και τις γέφυρες να είναι πρακτικά ολοκληρωμένες.

Το υποτμήμα από την Καλαμπάκα μέχρι τα όρια Θεσσαλίας-Δυτικής Μακεδονίας “προπορεύεται” κατασκευαστικά ενώ σε όλα τα τμήματα η δραστηριότητα είναι έντονη καθώς είμαστε πλεόν στο τελευταίο 8μηνο του έργου. Οι οδοστρωσίες και οι ασφαλτοστρώσεις προχωρούν επίσης με εντατικούς ρυθμούς.

Για την κατασκευή του βόρειου τμήματος λειτουργούν (δύο) 2 κεντρικές και (δύο) 2 υποστηρικτές εγκαταστάσεις με 780 άτομα προσωπικό και 440 μηχανήματα έργου και φορτηγά.

Η γενική κατασκευαστική πρόοδος του βόρειου τμήματος, βρίσκεται στο 72,77% (στοιχεία Μαρτίου 2025) . Πιο αναλυτικά:

Συνολική πρόοδος κατασκευής 72,77%.

Σήραγγες: 98,47%

Γέφυρες: 95,87%

Ασφαλτικά: 44,87%

Χωματουργικά: 85,33%

Τεχνικά Χαρακτηριστικά Βόρειου Τμήματος

Συνολικό μήκος: 70,5 χλμ.

2 Δίδυμες Σήραγγες (στο 176ο χλμ) και μία σήραγγα μονού κλάδου (στο 137ο χλμ)

2 Τεχνικά Cut & Cover (στο 137ο χλμ. και 138ο χλμ)

23 Γέφυρες

14 Άνω & 40 Κάτω Διαβάσεις

3 αμφίπλευροι Χώροι Στάθμευσης & Ανάπαυσης (Parking & WC)

89 Κιβωτοειδείς Οχετοί και Διαβάσεις Πανίδας

6 Ανισόπεδοι Κόμβοι (Βασιλικής, Καλαμπάκας, Γρεβενών, Οξύνειας, Αγιόφυλλου-Καρπερού και Εγνατίας)

2 Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (Ράξα Τρικάλων, Αγιόφυλλο – Καρπερό)

1 Μετωπικός Σταθμός Διοδίων και 2 Πλευρικοί Σταθμοί Διοδίων

2 Κέντρα Ελέγχου & Συντήρησης (Τρικάλων, Αγιόφυλλου – Καρπερού)

1 Κέντρο Διαχείρισης Κυκλοφορίας & 1 Κέντρο Ελέγχου Σηράγγων

Σήμερα το έργο του βόρειου τμήματος του Ε65 είναι το σημαντικότερο οδικό έργο για τις περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου καθώς συμπληρώνει το παζλ του δικτύου αυτοκινητόδρομων. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών μαζί με το Πάτρα-Πύργος, το flyover και τον ΒΟΑΚ.

Ένα μεγάλο έργο

Ο αυτοκινητόδρομος Ε65, που κατασκευάζεται από την ΤΕΡΝΑ, έχει μήκος 182,1 χλμ. και είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 1,4 δις ευρώ περίπου. Διαθέτει την αναγκαία χωρητικότητα, ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου δύο (2) λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη συνδέοντας την Ανατολική με την Δυτική Ελλάδα.

Με την παράδοση των νέων τμημάτων του Ε65 τον Απρίλιο του 2024 , σε κυκλοφορία βρίσκονται 136 χλμ. σύγχρονου, ασφαλούς αυτοκινητοδρόμου, από Η/Κ με τον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε. (206,5 χλμ.) έως και Α/Κ Καλαμπάκας. Σημαντικοί τουριστικοί προορισμοί όπως τα Μετέωρα, η Λίμνη Πλαστήρα, το Καρπενήσι, τα Τρίκαλα είναι πλέον προσβάσιμοι, γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια, ενώ μια νέα αναπτυξιακή δυναμική θα δοθεί στον κορμό της χώρας.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα οδικά έργα της χωράς και του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Αφορά στην κατασκευή του τελευταίου, βόρειου τμήματος του Ε65. Όταν ολοκληρωθεί θα συνδέει την Λαμία με τα Γρεβενά με μήκος 182χλμ. Σήμερα ο Ε65 συνδέει την Λαμία με την Καλαμπάκα μέσω Δομοκού, Καρδίτσας και Τρικάλων. Αποτελεί τον τρίτο κάθετο άξονα της χώρας και δεν είναι τυχαίο πως ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας τον έχει χαρακτηρίσει “ραχοκοκαλιά της συγκοινωνιακής υποδομής της Κεντρικής Ελλάδας”.

Η κατασκευή του έργου εκτελείται από την ΤΕΡΝΑ μέλος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ενώ η συντήρηση και λειτουργία θα είναι ευθύνη της Κεντρικής Οδού Α.Ε., του παραχωρησιούχου του άξονα του Ε65. Η χρηματοδότηση του βόρειου τμήματος προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και είναι σήμερα το μεγαλύτερο (μαζί με τον ΒΟΑΚ) οδικό έργο που χρηματοδοτείται από το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο.

Η χάραξη που επιλέχθηκε είναι τέτοια που δεν περιλαμβάνει μεγάλα τεχνικά έργα για σήραγγες καθώς η μεγαλύτερη δεν ξεπερνά τα 400 μέτρα. Συγκεκριμένα θα κατασκευασθούν:

– Δύο σήραγγες με συνολικό μήκος 65μ και 400μ.

– Δύο σήραγγες με εκσκαφή και επανεπίχωση ( Cut & Cover ) με συνολικό μήκος 264μ και 180μ ανά διεύθυνση.

– 31 γέφυρες/ άνω διαβάσεις.

– Έξι κόμβοι (Βασιλική, Καλαμπάκα, Γρεβενών, Οξύνεια, Αγιόφυλλο – Καρπερό, Εγνατία), ενώ θα ολοκληρωθεί ο κόμβος Τρικάλων.

– Δύο κέντρα Εκμετάλλευσης και Συντήρησης (ΚΕΣ).

– Ένας Μετωπικός Σταθμός Διοδίων (Οξύνεια) και τρεις πλευρικοί σταθμοί.

Σε όλο το μήκος του έργου θα κατασκευασθούν και χώροι Στάθμευσης και Ανάπαυσης, καθώς και νέο δευτερεύον οδικό δίκτυο (εξυπηρέτησης και κάθετων αξόνων) για την εξυπηρέτηση των γειτονικών περιοχών.

ypodomes.com