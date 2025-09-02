Η ΑΕΔΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ ενημερώνει ότι βρίσκεται ήδη στην δημοσιότητα και δέχεται αιτήσεις χρηματοδότησης, η Δράση «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ ΜΜΕ», την οποία διαχειρίζεται ο ΕΦΕΠΑΕ και ειδικά για την Θεσσαλία η ΑΕΔΕΠ.

Η Δράση χρηματοδοτεί επενδύσεις μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων για προμήθεια εξοπλισμού, λογισμικού και υπηρεσιών, συμμετοχή σε εκθέσεις, νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό και έμμεσες δαπάνες.

Ο Ελάχιστος προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων ανέρχεται σε 80.000€ με ανώτατο όριο ενίσχυσης το ποσό των 200.000€ και ποσοστό ενίσχυσης το 50% επί του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού κάθε αίτησης χρηματοδότησης.

Στόχος της Δράσης είναι η επίτευξη εξαγωγικής επίδοσης, μέσα σε τρία (3) χρόνια μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης ίση με το 70% (αθροιστικά η μεμονωμένα) της δημόσιας δαπάνης.

Ο Προϋπολογισμός της επενδυτικής, αυτής, Δράσης ανέρχεται σε 200.000.000€ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή. Ημερομηνία λήξης ηλεκτρονικής υποβολής: Πέμπτη 09.10.2025 και ώρα 15:00 μ.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΑΕΔΕΠ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος (Κεντρική Προβλήτα Λιμένα Βόλου, Κτίριο Ιάσων-Νότια Αίθουσα, Βόλος, Τηλ. 24210/76894-9, ιστοσελίδα: www.aedep.gr email: [email protected], Υπεύθυνη Δράσης: κ. Ιωάννα Δημακοπούλου).