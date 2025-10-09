Ο Σύλλογος ΜοιραΖΩμαι, με σταθερό στόχο τη στήριξη των συμπολιτών μας που έχουν ανάγκη, πραγματοποίησε αυτή την εβδομάδα ακόμη μία σημαντική δράση κοινωνικής προσφοράς.

Με δωρεά 150 κιλών ρυζιού από την εταιρεία «Προμηθέας» και σε συνεργασία με τον Κυνηγετικό Σύλλογο Πύλης, ο Σύλλογος διένειμε τρόφιμα στο Κοινωνικό Εστιατόριο του Δήμου Τρικκαίων, παρουσία της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Μέριμνας κ. Δήμητρας Νάτσινα και της κ. Βέρας Ντάκου, Προϊσταμένης των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου, καθώς και στην Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης, για τις ανάγκες του Ενιαίου Συσσιτίου “Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων” της Ιεράς Μητρόπολης Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης, όπου υπεύθυνοι είναι ο π. Εφραίμ Γιαννάκος και η κ. Ελισάβετ Σούλτη.

Η δράση αυτή αποδεικνύει για ακόμη μία φορά πως, όταν συνεργάζονται φορείς, επιχειρήσεις και ενεργοί πολίτες, μπορούν να επιτευχθούν σπουδαία αποτελέσματα για το κοινό καλό.

Κάθε δράση του ΜοιραΖΩμαι γεννιέται μέσα από τη δύναμη της ομάδας και τη διάθεση να μοιραζόμαστε – όχι μόνο αγαθά, αλλά και ανθρωπιά, αγάπη και ελπίδα.

Ο Σύλλογος ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συμμετέχουν ενεργά ή στηρίζουν σιωπηλά το έργο του.

Κάθε μικρή συνεισφορά κάνει τη διαφορά και μας υπενθυμίζει πως, όταν ενώνονται οι άνθρωποι, κανείς δεν μένει μόνος.

Γιατί όταν ΜοιραΖΩμαστε, γινόμαστε πιο δυνατοί.

#moiraZWmai