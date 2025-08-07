Ο Δήμος Μετεώρων, στο πλαίσιο του πολιτιστικού θεσμού «ΜΕΤΕΩΡΑ ΤΕΧΝΗΣ 2025», σας προσκαλεί σε μια συγκινητική κινηματογραφική βραδιά με την προβολή της πολυβραβευμένης ταινίας “Η Επιστροφή” (The Return), σε σκηνοθεσία Uberto Pasolini.

Τόπος: Πολιτιστικός Χώρος πρώην Κ.Ε.Γ.Ε.

Ημερομηνία: Τετάρτη 7 Αυγούστου 2025

Ώρα προβολής: 21:30

Είσοδος Ελεύθερη

Μετά από 20 χρόνια απουσίας ο Οδυσσέας αποφασίζει να επιστρέψει. Ο βασιλιάς επέστρεψε επιτέλους στο σπίτι του, αλλά πολλά έχουν αλλάξει στο βασίλειό του από τότε που έφυγε για να πολεμήσει στον Τρωικό πόλεμο. Η ταινία ακολουθεί μια συγκλονιστική ιστορία αγάπης, απώλειας και λύτρωσης, με δυνατές ερμηνείες και ατμοσφαιρική σκηνοθεσία. Ένα ανθρώπινο δράμα που αγγίζει την καρδιά του θεατή, με φόντο εικόνες βαθιάς συναισθηματικής φόρτισης και ενδοσκόπησης.

Η προβολή εντάσσεται στο πρόγραμμα «Μετέωρα Τέχνης 2025» του Δήμου Μετεώρων, προσφέροντας στο κοινό ποιοτικές κινηματογραφικές εμπειρίες κάτω από τον έναστρο ουρανό των Μετεώρων. Μην τη χάσετε! Φέρτε την παρέα σας και απολαύστε μια μαγική βραδιά κινηματογράφου στην καρδιά του καλοκαιριού!