Ο Δήμος Μετεώρων, στο πλαίσιο του πολιτιστικού θεσμού «Μετέωρα Τέχνης 2025», σας προσκαλεί σε μια μοναδική μουσική βραδιά στη μαγευτική Λίμνη Σκεπαρίου, την Κυριακή 24 Αυγούστου και ώρα 21:00.

Μια ξεχωριστή εμπειρία μάς περιμένει εκεί όπου ο ήχος συναντά τη φύση, τα νερά καθρεφτίζουν το φεγγάρι και η μουσική αγκαλιάζει τον επισκέπτη. Αφεθείτε στις νότες, απολαύστε την ατμόσφαιρα δίπλα στη λίμνη και ζήστε μια βραδιά που θα σας μείνει αξέχαστη.

Την εκδήλωση πλαισιώνει το Μουσικό Σχήμα “Λαϊκή Μπάντα Τρικάλων” με τους μουσικούς:

Μιχάλης Ταμπούκας

Αχιλλέας Τσιακμάκης

Ειρήνη Καραβασίλη

Βάιος Κρικέλης

Ανδρέας Τσέγας

Μέσα από το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ο Δήμος Μετεώρων επιδιώκει να αναδείξει νέα τοπόσημα της περιοχής, αναδεικνύοντας τη φυσική και πολιτιστική της κληρονομιά, ώστε κάτοικοι και επισκέπτες να ανακαλύπτουν ξανά την ομορφιά και τη ζωντάνια του τόπου.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Σας περιμένουμε να μοιραστούμε μαζί τη μαγεία της μουσικής κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό.