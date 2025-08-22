Η Διοικήτρια του Γ.Ν. Τρικάλων, εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες εκ μέρους όλων των εργαζομένων του Νοσοκομείου για τις δωρεές ξενοδοχειακού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που πραγματοποιήθηκαν από τους παρακάτω δωρητές:

 ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ «Κοιμήσεως Θεοτόκου) ΚΟΡΜΠΟΒΟΥ

 Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης Γαρδικίου και Πύλης

 6ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων

Τους ιδιώτες:

 κ. Ν. Μαχαιράς

 κα. Τσίκου Αικατερίνη

 κα. Ποντίκα –Χαρακοπούλου Ευαγγελία

Τις βιομηχανίες:

 ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε

 ΒΙΟΣΑΛ Ε.Π.Ε

 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε (Αφοί Σαράντη)

 ΟΜΗΡΟΣ.

 ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΤΗ Α.Ε

Τις εταιρίες:

 CHIESI HELLAS S.A

 MEDICON HELLAS A.E

 ΑΡΤΕΜΙΣ ITS A.E

 ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

 ΝΤΟΤΑΣ LIGHT

Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έχει γίνει η αποδοχή όλων των ειδών των δωρεών.

Η κίνηση αυτή έχει μέγιστη σημασία για το νοσοκομείο μας, καθώς συνδράμει στην υλοποίηση των δράσεων, που έχουν στόχο την μέριμνα και διαφύλαξη της υγείας των συνανθρώπων μας.

Με εκτίμηση

Η Διοικήτρια του Γ.Ν. Τρικάλων

Dr ΑΓΛΑΪΑ Β. ΡΟΓΓΑΝΑΚΗ