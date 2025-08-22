Η Διοικήτρια του Γ.Ν. Τρικάλων, εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες εκ μέρους όλων των εργαζομένων του Νοσοκομείου για τις δωρεές ξενοδοχειακού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που πραγματοποιήθηκαν από τους παρακάτω δωρητές:
ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ «Κοιμήσεως Θεοτόκου) ΚΟΡΜΠΟΒΟΥ
Ιερά Μητρόπολη Τρίκκης Γαρδικίου και Πύλης
6ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων
Τους ιδιώτες:
κ. Ν. Μαχαιράς
κα. Τσίκου Αικατερίνη
κα. Ποντίκα –Χαρακοπούλου Ευαγγελία
Τις βιομηχανίες:
ΒΙΟΛΑΝΤΑ Α.Ε
ΒΙΟΣΑΛ Ε.Π.Ε
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΑ Α.Ε (Αφοί Σαράντη)
ΟΜΗΡΟΣ.
ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΑΤΗ Α.Ε
Τις εταιρίες:
CHIESI HELLAS S.A
MEDICON HELLAS A.E
ΑΡΤΕΜΙΣ ITS A.E
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ
ΝΤΟΤΑΣ LIGHT
Με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου έχει γίνει η αποδοχή όλων των ειδών των δωρεών.
Η κίνηση αυτή έχει μέγιστη σημασία για το νοσοκομείο μας, καθώς συνδράμει στην υλοποίηση των δράσεων, που έχουν στόχο την μέριμνα και διαφύλαξη της υγείας των συνανθρώπων μας.
Με εκτίμηση
Η Διοικήτρια του Γ.Ν. Τρικάλων
Dr ΑΓΛΑΪΑ Β. ΡΟΓΓΑΝΑΚΗ
