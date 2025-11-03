Τρίκαλα, Μετέωρα, Ζαγοροχώρια: Ήταν οι τρεις ξεχωριστοί σταθμοί στην οικογενειακή “περιοδεία” της Ελένης Μενεγάκη τα περασμένα εικοσιτετράωρα…

«Από τα Μετέωρα μέχρι τα Ζαγοροχώρια, εκεί που ο ουρανός αγγίζει τη γη», έγραψε εκστασιασμένη σε ανάρτησή της στο Instagram.

Στο γρήγορο “πέρασμα” από την πόλη μας με τον σύζυγό της, επιχειρηματία, Μάκη Πανταζόπουλο και την ευειδή κορούλα τους επισκέφθηκαν την κάβα “ALCOHOL Σωτηρίου” για να γευτεί το ταιριαστό ζευγάρι τα διαλεχτά κρασιά της…