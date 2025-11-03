Ανείπωτος είναι ο πόνος του πατέρα του αδικοχαμένου φοιτητή Νικόλα Μπιτσάκη που έχασε τη ζωή του στη Λάρισα τον Φεβρουάριο του 2022, εκείνο το πρωινό που «πάγωσε» τη Λάρισα και την Κρήτη, από όπου καταγόταν ο νεαρός, στο άκουσμα της τραγικής είδησης του θανάτου του και ο αδιανόητος τρόπος που αυτός προήλθε.

Και ενώ η δίκη για το τραγικό περιστατικό με το τοιχίο εγκαταλελειμμένου σπιτιού που καταπλάκωσε τον Νικόλα και του αφαίρεσε τη ζωή πριν τρία χρόνια στην οδό Ασκληπιού στη Λάρισα, διεκόπη πριν μερικές εβδομάδες, για να συνεχιστεί την ερχόμενη Παρασκευή στις 7 Νοεμβρίου, ο πατέρας του Μάνος Μπιτσάκης, έγραψε τραγούδι για τον γιο του και ραγίζει καρδιές με τα λόγια του…