Η Μεσοχώρα Τρικάλων υποδέχεται και φέτος, για μία ακόμη χρονιά, το Mesochora Mountain Festival – μια εναλλακτική γιορτή που συνδυάζει τη μουσική, την παράδοση και την ανεπιτήδευτη ζωή του βουνού, σε ένα από τα πιο αυθεντικά φυσικά τοπία της Ελλάδας.

Το φεστιβάλ πραγματοποιείται από τις 10 έως τις 17 Αυγούστου 2025, με ελεύθερη είσοδο και δυνατότητα ελεύθερου κάμπινγκ, προσελκύοντας επισκέπτες κάθε ηλικίας που αναζητούν μια εμπειρία μακριά από το αστικό τοπίο και τα εμπορευματοποιημένα δρώμενα.

Ένας από τους πρωταρχικούς σκοπούς της διοργάνωσης είναι η εναρμόνιση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, η επιστροφή στις ρίζες, στις παραδόσεις, στα ήθη και στα έθιμα της περιοχής. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού διοργανώνονται μια σειρά από δραστηριότητες και παράλληλες δράσεις για μικρούς και μεγάλους, που θα μας κρατήσουν ενεργούς μέχρι την αγαπημένη μας φιέστα στην πλατεία του χωριού, το μεγαλύτερο παραδοσιακό πανηγύρι της Πίνδου που σηματοδοτεί τον εορτασμό μιας νέας εποχής φεστιβάλ στην ελληνική ύπαιθρο.

Κατά τη διάρκεια των 8 ημερών, οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν:

Ζωντανές μουσικές βραδιές με παραδοσιακές ορχήστρες

Χορό και τραγούδι

Δροσερές βουτιές και πάρτι δίπλα στο ποτάμι

Πεζοπορίες, φυσιολατρικές διαδρομές και υπαίθριες δραστηριότητες

Τοπικά εδέσματα, μαγειρεμένα με μεράκι

Με φόντο τα έλατα της Πίνδου και τα νερά του Αχελώου, η Μεσοχώρα μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό εργαστήρι εμπειριών, ελευθερίας και μνήμης, όπου η χαρά της συνεύρεσης συναντά την ευθύνη για το μέλλον του τόπου.