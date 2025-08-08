Ανακοινώνεται ότι για το χρονικό διάστημα από 11 έως 17 Αυγούστου 2025, τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας θα είναι τα ακόλουθα:

ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ:

1 η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Δευτέρα (11/08/2025) και τις ώρες 18:00΄–01:00΄ : Ξυλοπάροικο – Πρόδρομος – Γοργογύρι – Κόρη – Γενέσι – Ανταλλάξιμα – Καλονέρι – Βυτουμάς – Αγία Παρασκευή – Κορομηλιά – Κρύα Βρύση

Τρίτη (12/08/2025) και τις ώρες 18:00΄–00:00΄ : Πύλη – Κοτρώνι – Βροντερό – Βλάχα – Περτούλι – Νεραϊδοχώρι – Πύρρα – Δέση – Αγ.Νικόλαος – Δροσοχώρι – Γαρδίκι – Αθαμανία

Τετάρτη (13/08/2025) και τις ώρες 08:00΄–15:00΄ : Ρίζωμα – Πλάτανος – Αρδάνι – Λαγκαδιά – Ελληνόκαστρο – Λιόπρασο – Κουμαριά – Αγριελιά – Διάσελο – Αχλαδοχώρι

Πέμπτη (14/08/2025) και τις ώρες 08:00΄–15:00΄ : Πύλη – Στουρναρέικα – Βαθύρευμα – Λιβαδοχώρι – Ν. Πεύκη – Μοσχόφυτο – Βαλκάνο – Πολυνέρι – Μεσοχώρα – Αρματωλικό – Αετός – Παχτούρι – Λαφίνα – Κορυφή – Νεράιδα

Παρασκευή (15/08/2025) και τις ώρες 08:00΄– 15:00΄ : Κονισκός – Φλαμπουρέσι – Γερακάρι – Λογγά – Αχελινάδα – Μαυρέλι – Φωτεινό

Κυριακή (17/08/2025) και τις ώρες 18:00΄– 00:00΄ : Καλ/κα – Σκεπάρι – Γάβρος – Θεοτόκος – Αχλαδέα – Ασπροκκλησιά – Ψήλωμα – Κερασούλα – Αγ. Τριάδα

2 η ΚΙΝΗΤΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ

Δευτέρα (11/08/2025) και τις ώρες 08:00΄- 15:00΄ : Αμπέλια – Κλεινός – Καλογριανή – Γλυκομηλιά – Παλιοχώρι – Αηδόνα – Χρυσομηλιά – Ελάτη