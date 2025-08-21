Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η Συναυλία « Portaikos River-Fest» που οργάνωσε ο Α.Ο. ΠΟΡΤΑΙΚΟΣ, υπό την αιγίδα του Δήμου Πύλης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, την Τρίτη 19 Αυγούστου στις 21:00 στο Δημοτικό Γήπεδο Πύλης (ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ).

Το μουσικό συγκρότημα αποτελούσαν οι καταξιωμένοι Καλλιτέχνες Κωνσταντής Πιτσιόλης, Αλέξανδρος Κιστάκης και Γιάννης Αγγελάκας.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Πύλης κ. Κωνσταντίνος Μαράβας, η Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Τρικάλων κ. Χρύσα Ντιντή, ο Αντιδήμαρχος Συντονισμού Έργων-Αυτεπιστασίας –Ηλεκτρισμού και Παιδικών Χαρών κ. Παναγιώτης Τσόλας, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Πύλης κ. Αλέξανδρος Τζιουβάρας, ο Επ/λής της Αντ/σης του Δήμου Πύλης κ. Θεόδωρος Χήρας και πολλοί δημοτικοί Σύμβουλοι.