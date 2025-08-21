Μεγάλη αγωνία πέρασαν οι οικείοι μιας 16χρονης κοπέλας η οποία αγνοούταν για δύο μέρες από χωριό της Λάρισας και ειδικότερα των Φαρσάλων.

Η ανήλικη είχε φύγει από το σπίτι της από το βράδυ της περασμένης Δευτέρας και εντοπίστηκε σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr χθες το βράδυ της Τετάρτης, βάζοντας τέλος στην αγωνία της οικογένειάς της. Μάλιστα κατά τις ίδιες πληροφορίες εθεάθη σε κεντρική περιοχή της Λάρισας.

Στην αστυνομία είχε σημάνει συναγερμός για την εξαφάνιση του κοριτσιού έχοντας «χτενίσει» Φάρσαλα και Λάρισα. Η κοπέλα εντοπίστηκε, είναι καλά στην υγεία της και επέστρεψε στην οικογένειά της.

ΠΗΓΗ: newsroom onlarissa.gr