Με το πόδι στο… γκάζι οι Τρικαλινοί αγρότες – Στις 11 Νοεμβρίου κατεβαίνουν στην Αθήνα για το μεγάλο συλλαλητήριο

Οι αγρότες τονίζουν ότι το συλλαλητήριο πρέπει να έχει μαζική συμμετοχή καθώς τα αιτήματα αφορούν τον πυρήνα της ελληνικής παραγωγής τροφίμων και την οικονομική ασφάλεια των αγροτικών και κτηνοτροφικών οικογενειών.

H ανακοίνωση της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών για το συλλαλητήριο

Σήμερα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη – συντονιστική συνάντηση εκπροσώπων του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου, με στόχο τη συζήτηση των λεπτομερειών για το πανελλαδικό συλλαλητήριο που αποφασίστηκε κατά την ανοιχτή σύσκεψη της ΕΘΕΑΣ την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου, σχετικά με τα συνεχιζόμενα προβλήματα που ταλανίζουν τον αγροκτηνοτροφικό τομέα. Η διαμαρτυρία αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 11 Νοεμβρίου, στις 12:00, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με τη συμμετοχή αγροτικών συνεταιρισμών, αγροτικών συλλόγων, ομοσπονδιών, παραγωγών και κτηνοτρόφων από όλη τη χώρα.

Μετά τη διαμαρτυρία, θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, προκειμένου να αναδειχθούν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί και να τονιστεί η ανάγκη για άμεση επίλυση της παύσης πληρωμών, τόσο της τρέχουσας χρονιάς όσο και παλαιότερων ετών. Οι άξονες της διαμαρτυρίας είναι οι εξής δύο, με όσα συνεπάγονται οι καθυστερήσεις κάθε μορφής πληρωμών και αποζημιώσεων και η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην οποία βρίσκεται η κτηνοτροφία λόγω ευλογιάς. Με τη δράση αυτή, ο αγροκτηνοτροφικός κόσμος επιδιώκει να αναδείξει τα δίκαια αιτήματά του και να απαιτήσει ουσιαστικές λύσεις για τη βιωσιμότητα και το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στη χώρα.