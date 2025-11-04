Αποχαιρετούμε σήμερα ένα σπουδαίο άνθρωπο, σύντροφο και συναγωνιστή. Η ζωή του όλη ήταν συνυφασμένη με τα ιδανικά της δικαιοσύνης, της ισότητας, της ανθρωπιάς, της αλληλεγγύης, ασυμβίβαστη με την κοινωνική αδικία, τις διακρίσεις, τον ρατσισμό και πάντα στο πλευρό των αδύναμων και των κατατρεγμένων. Ο Τάκης ήταν ένας αγωνιστής διαρκείας, στρατευμένος στο κίνημα και στους αγώνες για την υπεράσπιση των πολιτικών, δημοκρατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και ελευθεριών και στην υπόθεση της επαναστατικής και κομμουνιστικής Αριστεράς.

Από τα νεανικά του χρόνια έγινε μέλος της ΚΝΕ και του ΚΚΕ. Το 1989 διαγράφτηκε από το ΚΚΕ, καθώς είχε βαθιά διαφωνία με την υποταγή της Αριστεράς και του ΚΚΕ στην αστική συναίνεση. Στη συνέχεια εντάχθηκε στο ΝΑΡ, μετά και στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ δίνοντας σταθερά το παρών με την αντικαπιταλιστική και κομμουνιστική Αριστερά σε όλες τις μάχες, συμμετέχοντας και στα ψηφοδέλτια της Λαϊκής Αντιπολίτευσης, της Μαχόμενης Αριστεράς, του Μετώπου Ριζοσπαστικής Αριστεράς και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Τα τελευταία χρόνια συνέχισε να αγωνίζεται μέσα από τις γραμμές της Μετάβασης, πάντα στρατευμένος στην υπόθεση ενός νέου κομμουνιστικού προγράμματος και κόμματος της εποχής. Θα τον θυμόμαστε για την ευγένεια, τη συντροφικότητα και τη σεμνότητά του με μάτια που αντίκρισαν και ζεστάθηκαν από το όραμα μιας άλλης κοινωνίας απελευθέρωσης.

Σύντροφε Τάκη θα είσαι κοντά μας, στη σκέψη μας και στους δρόμους του αγώνα.

Αυτές τις ώρες οι σκέψεις μας είναι με τους δικούς του ανθρώπους, τη Συλβί και τα παιδιά του, τους/τις συντρόφους/συντρόφισσες και φίλους/φίλες του, που περπάτησαν μαζί του στη διάρκεια της ζωής του.

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ