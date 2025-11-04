Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφής και θεία.
ΙΩΑΝΝΑ ΧΡ. ΚΙΤΣΙΟΥ
ΕΤΩΝ 86
Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 5 – 11 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Κονισκού Καλαμπάκας.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευάγγελος και Αθανασία Κίτσιου, Παναγιώτης Κίτσιος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χρήστος, Ιωάννα – Μαρία και Στέφανος
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: Χρυσάνθη, Μαρία
Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Κονισκού Καλαμπάκας, την Τετάρτη 5 – 11 – 2025 και ώρα 11.30π.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο της κυρίας Χαϊντούτη στον Κονισκό Καλαμπάκας.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
