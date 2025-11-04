Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφής και θεία.

ΙΩΑΝΝΑ ΧΡ. ΚΙΤΣΙΟΥ

ΕΤΩΝ 86

Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 5 – 11 – 2025 και ώρα 12η μεσημβρινή, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Κονισκού Καλαμπάκας.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ευάγγελος και Αθανασία Κίτσιου, Παναγιώτης Κίτσιος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Χρήστος, Ιωάννα – Μαρία και Στέφανος

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ: Χρυσάνθη, Μαρία

Η σορός θα μεταφερθεί Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Κονισκού Καλαμπάκας, την Τετάρτη 5 – 11 – 2025 και ώρα 11.30π.μ..

Ο καφές θα προσφερθεί στο καφενείο της κυρίας Χαϊντούτη στον Κονισκό Καλαμπάκας.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».