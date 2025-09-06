Με πέντε περίπτερα στην ΔΕΘ το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Με πέντε ξεχωριστά εκθεσιακά περίπτερα, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας δίνει δυναμικό παρών στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (6–14 Σεπτεμβρίου 2025), παρουσιάζοντας καινοτόμες τεχνολογίες και ερευνητικά αποτελέσματα που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεματικών: νέα διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα, εφαρμογές Ρομποτικής, IoT, AI, VR και 5G για τη γεωργία, καινοτόμα ευρωπαϊκά έργα στη φυτοπροστασία και το περιβάλλον, δράσεις για την προστασία παράκτιων οικοσυστημάτων και τη συμμετοχή πολιτών, έναν εμφυτεύσιμο αισθητήρα αιχμής για την παρακολούθηση ασθενών με καρδιακή ανεπάρκεια.

Η φετινή παρουσία του ΠΘ έχει ήδη τραβήξει το ενδιαφέρον μεγάλων ειδησεογραφικών μέσων!

Η αναγνώριση αυτή αναδεικνύει τη δυναμική της έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, την απήχηση που έχουν οι καινοτόμες εφαρμογές του στην κοινωνία και την αγορά, και τον ρόλο του στην πράσινη μετάβαση, την αγροδιατροφή και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Οι επισκέπτες μπορούν να δουν όλα τα εκθέματα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη ΔΕΘ, στο Περίπτερο 17, Stand 08 & 32 του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.