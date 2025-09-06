Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία.
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΣΩΤ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΕΤΩΝ 68
Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 7 – 9 – 2025 και ώρα 11.30 π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λεπτοκαρυάς Τρικάλων.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Σωτήριος Αναστασίου
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Ιωάννης Αναστασίου και Αθανασία Τσόντζου, Κώστας Αναστασίου
Ο ΕΓΓΟΝΟΣ: Σωτήριος
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Λεπτοκαρυάς Τρικάλων, την Κυριακή 7 – 9 – 2025 και ώρα 11.00 π.μ..
Ο καφές θα προσφερθεί στην ταβέρνα το ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ στην Λεπτοκαρυά Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
Αφήστε μια απάντηση