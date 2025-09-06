Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο Υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος συμμετείχαν σε συζήτηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, στο Περίπτερο 12 του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Στο επίκεντρο βρέθηκε η αξιοποίηση του Kids Wallet που υλοποιήθηκε από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση του εθισμού των ανηλίκων στο διαδίκτυο με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας των παιδιών. Επιπλέον, θα αξιοποιηθεί ως ένα από τα βασικά εργαλεία μαζί με το Gov.gr Wallet για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού, αλκοόλ και τυχερά παιχνίδια.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκαν στρατηγικές που υλοποιούνται σε συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων Υπουργείων, με στόχο τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προστασίας και ενδυνάμωσης της νέας γενιάς. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη οι τεχνολογικές λύσεις να συνδυάζονται με εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, ενημερωτικές δράσεις και υποστηρικτικές δομές, ώστε να διασφαλίζεται η συνολική αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν στο σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου δήλωσε: «Δεν είναι τυχαίο ότι η πρώτη ζήτηση στην 89η ΔΕΘ και στο περίπτερό μας αφορά σε ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα, όσο ο εθισμός των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Η ανεξέλεγκτη έκθεση στις οθόνες οδηγεί σε απώλεια ύπνου, επιβράδυνση των γνωσιακών δεξιοτήτων, ψυχολογικά προβλήματα. Αξιοποιούμε την τεχνολογία ως ασπίδα απέναντι στους κινδύνους που ενέχει η ίδια η εξέλιξή της. Ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέδειξε σε διεθνές επίπεδο την ανάγκη λήψης μέτρων για την αντιμετώπιση του αλγοριθμικού εθισμού. Σχεδιάσαμε μια συνεκτική Εθνική Στρατηγική, υλοποιήσαμε το Kids Wallet, που ενσωματώνει δυνατότητες γονικού ελέγχου και επαλήθευσης ηλικίας, προκειμένου να στηρίξουμε τους γονείς στη θέσπιση ορίων. Με βάση αυτές τις δυνατότητες, το Kids Wallet, σε συνδυασμό με το Gov.gr Wallet, αποτελούν τα βασικά εργαλεία των πρωτοβουλιών μας για την αποτροπή πρόσβασης ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης, αλκοόλ, τυχερά παιχνίδια. Το Kids Wallet άνοιξε τον δρόμο και σε συνδυασμό με άλλες πρωτοβουλίες μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθετεί πλέον εργαλείο επιβεβαίωσης ηλικίας, ενώ εταιρείες-κολοσσοί όπως η Meta στηρίζουν ενεργά τις ελληνικές θέσεις. H Ευρώπη κάνει πράξη μια υποχρέωση προς τις επόμενες γενιές. Με άλλα κράτη-μέλη πήραμε τη δύσκολη απόφαση να περιορίσουμε και να ελέγξουμε την πρόσβαση των ανηλίκων στο διαδίκτυο, καθώς οι απαγορεύσεις μπορεί να ακούγονται αυστηρές αλλά δεν είναι πάντα αποτελεσματικές. Με την καινοτομία ως όπλο, προστατεύουμε το παρόν και δημιουργούμε με ασφάλεια τις προϋποθέσεις για το μέλλον των παιδιών μας. Αυτό είναι και η απάντηση σε όσους σε συνέχεια τον χθεσινών ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού και του Σαμ Άλτμαν απορούσαν “Καλά θα βάλουμε Τεχνητή Νοημοσύνη στα σχολεία;” Προφανώς το οφείλουμε, ώστε να δείξουμε στα παιδιά τον δρόμο με ασφάλεια».

Η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη δήλωσε: «Ζούμε ένα μεγάλο μέρος της ζωής μας στον ψηφιακό κόσμο και ειδικότερα τα παιδιά όπου αντλούν γνώση, διασκέδαση, επικοινωνία. Ταυτόχρονα όμως το διαδίκτυο δημιουργεί αποδεδειγμένα τεράστιους κινδύνους όπως τον εθισμό, τον εκφοβισμό ή την παραπληροφόρηση. Η κυβέρνηση μας έβαλε στη δημόσια συζήτηση και στο κέντρο των πολιτικών την ανάγκη συντεταγμένης προστασίας της ψυχικής ισορροπίας των παιδιών, μέσω της ευαισθητοποίησης, της σωστής εκπαίδευσης και της χρήσης των κατάλληλων εργαλείων. Για την ορθή χρήση του διαδικτύου και την αντιμετώπιση του εθισμού των ανηλίκων στο διαδίκτυο υλοποιούμε ως Υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με συναρμόδια Υπουργεία και φορείς, συμμετέχει σε μια σειρά δράσεων με στόχο να ενδυναμώσουν και να προστατεύσουν τους μαθητές στον ψηφιακό κόσμο. Εκπαιδεύουμε ταυτόχρονα μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς ενώ διαπιστώνουμε με ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι η εφαρμογή του μέτρου για την απαγόρευση της χρήσης κινητού στα σχολεία απέδωσε. Επιβεβαιώνοντας ότι τα παιδιά και στην περιήγηση τους στον ψηφιακό κόσμο έχουν ανάγκη από σαφές πλαίσιο για να νιώθουν ασφαλή».

Ο Υφυπουργός Υγείας, Δημήτρης Βαρτζόπουλος επεσήμανε: «Με τις δράσεις αυτές διασφαλίζεται η παροχή δωρεάν, ποιοτικών και εξατομικευμένων υπηρεσιών, που θα καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες γονέων, παιδιών και εφήβων, προστατεύοντας την ψυχική τους υγεία από τις σύγχρονες ψηφιακές προκλήσεις».

Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός Υγείας το Υπουργείο Υγείας, σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων και το Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, έχει σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο πλέγμα δράσεων για την αντιμετώπιση του ψηφιακού εθισμού, με επίκεντρο τη στήριξη της γονικής μέριμνας.

Κύριες παρεμβάσεις: