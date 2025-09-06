Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 59 ετών η φιλόλογος Αναστασία Κονταξή.

Η γνωστή εκπαιδευτικός έδωσε μάχη με σθένος και αξιοπρέπεια με σπάνια νόσο, πλην όμως άνιση.

Η Αναστασία Κονταξή ήταν απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Είχε λάβει το μεταπτυχιακό της δίπλωμα στην Ιστορία, με υποτροφία του Ι.Κ.Υ., από το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ, με θέμα την εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων στον αστικό προσφυγικό Συνοικισμό της Νέας Ιωνίας Μαγνησίας.

Εργάστηκε ως φιλόλογος στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, υπηρέτησε για πολλά χρόνια στο Μουσικό Σχολείο Βόλου και τα τελευταία με απόσπαση στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (Γ.Α.Κ.) Μαγνησίας.

Το έργο που αφήνει στην Εκπαίδευση, είναι πολύ σημαντικό.

Είχε εκπονήσει σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα και είχε συμμετάσχει σε ερευνητικά προγράμματα του Τμήματος Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (ΙΑΚΑ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε θέματα τοπικής ιστορίας, με έμφαση στην Προφορική Ιστορία. Επίσης, είχε δημοσιεύσει επιστημονικά άρθρα σε σχέση με τους Μικρασιάτες πρόσφυγες και την Προφορική Ιστορία.

Η νεκρώσιμος ακολουθία θα γίνει αύριο Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου στις 10.30 στον μητροπολιτικό ναό του Αγίου Νικολάου.