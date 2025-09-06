Σαν κεραυνός έπεσε στην τοπική κοινωνία του Βόλου το άγγελμα θανάτου του Διονύση Βούλγαρη.

Πρόκειται για τον γνωστό επαγγελματία που μέχρι πριν λίγο καιρό διατηρούσε στον Βόλο το τσιπουράδικο «Ο Διονύσης», πατέρα των Απόστολου και Θεόφιλου που σήμερα λειτουργούν το «Λέπι» στην παραλία του Βόλου.

Ο αγαπητός τσιπουράς μέχρι και πριν από λίγο καιρό έδινε καθημερινά το παρών του στο μαγαζί των παιδιών του.

Εξωστρεφής και κοινωνικός όπως ήταν, διατηρούσε πάντοτε την επαφή με τον κόσμο βλέποντας του Βολιώτες ως φίλους και όχι ως πελάτες καταστήματος.

Είχε αυτήν την κοινωνικότητα αλλά και το χιούμορ που τον έκανε πάντοτε πολύ αγαπητό και πρωταγωνιστή σε κάθε παρέα.

Ο Διονύσης Βούλγαρης απεβίωσε σήμερα τα ξημερώματα στον ύπνο του σε ηλικία 83 ετών, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και σκορπίζοντας απέραντη λύπη στην τοπική κοινωνία για την απώλεια του.

Κατέλιπε τη σύζυγό του Σταυρούλα, τα παιδιά του, αδέλφια, ανίψια, λοιπούς συγγενείς.

Η εξόδιος ακολουθία του θα πραγματοποιηθεί αύριο Κυριακή, 7 Σεπτεμβρίου 2025, και ώρα 17:00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Λαζάρου Κοιμητηρίου Βόλου.