Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία.

ΕΛΕΝΗ ΒΑΣ. ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ

ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗ

ΕΤΩΝ 90

Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 7 – 9 – 2025 και ώρα 4.30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Παναγιάς Φανερωμένης Τρικάλων.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αικατερίνη Κελεπούρη και Εύδωρος Ποτήρης, Γεωργία Κελεπούρη και Σωκράτης Πάντος

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ειρήνη και Γρηγόρης, Ελένη, Νικόλαος – Στέφανος, Ηλιάνα

Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγιάς Φανερωμένης Τρικάλων, την Κυριακή 7 – 9 – 2025 και ώρα 4.00 μ.μ..

Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».