Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία.
ΕΛΕΝΗ ΒΑΣ. ΚΕΛΕΠΟΥΡΗ
ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΛΑΦΑΖΑΝΗ
ΕΤΩΝ 90
Θανούσα κηδεύουμε την Κυριακή 7 – 9 – 2025 και ώρα 4.30 μ.μ., στον Ιερό Ναό Παναγιάς Φανερωμένης Τρικάλων.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ: Αικατερίνη Κελεπούρη και Εύδωρος Ποτήρης, Γεωργία Κελεπούρη και Σωκράτης Πάντος
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Ειρήνη και Γρηγόρης, Ελένη, Νικόλαος – Στέφανος, Ηλιάνα
Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Παναγιάς Φανερωμένης Τρικάλων, την Κυριακή 7 – 9 – 2025 και ώρα 4.00 μ.μ..
Ο καφές θα δοθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Α΄ Νεκροταφείου Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών «Παναγιώτου».
