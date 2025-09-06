Γεννημένη και μεγαλωμένη στη Λάρισα, κατόρθωσε να καθιερωθεί από τη νεαρή ηλικία των 18 ετών στις Ελπίδες Καρδίτσας, για να γίνει μία εκ των κορυφαίων αθλητριών της πρώτης κατηγορίας. Τα επτά συναπτά βραβεία κορυφαίας σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος, της έδωσαν το εισιτήριο για το ιταλικό ποδόσφαιρο και την Serie A.

Έπειτα από μια λαμπρή σταδιοδρομία στη μεσογειακή χώρα, με αποκορύφωμα την παρουσία της στη Φιορεντίνα, η Σοφία Κόγγουλη επαναπατρίστηκε το καλοκαίρι του 2024 για χάρη της ΑΕΚ. Με περγαμηνές μεγάλες, όπως και με τις ευθύνες που επισύρει ο τίτλος της κορυφαίας εν ενεργεία σκόρερ της Εθνικής Ελλάδος.

Συνέντευξη στον Αντώνη Νιανιά

Βάρη τα οποία κατόρθωσε και σήκωσε, καθώς την περασμένη σεζόν προσέθεσε ακόμη μία χρυσή σελίδα στη λαμπρή της καριέρα. Διότι κατέκτησε – όχι μόνο το δικό της – αλλά και το παρθενικό πρωτάθλημα στην ιστορία της «Ένωσης», το οποίο συνοδεύτηκε μαζί με το Κύπελλο Ελλάδος, για να ολοκληρωθεί ένα ονειρικό νταμπλ. Η κιτρινόμαυρη “αιχμή του δόρατος” ή αλλιώς η Λαρισαία αρχισκόρερ, μιλάει σήμερα στο onlarissa.gr για την αξιομνημόνευτη χρονιά που προηγήθηκε, τα εφηβικά της χρόνια στον κάμπο, αλλά και για την κατάσταση του γυναικείου ποδοσφαίρου στον τόπο μας.

Μεγάλωσες στη Λάρισα τη δεκαετία του 90′ με το γυναικείο ποδόσφαιρο να μην είναι ιδιαίτερα διαδεδομένο. Πως πήρε η μικρή Σοφία το ερέθισμα για να ασχοληθεί με το άθλημα;

«Νομίζω πως μόλις γεννήθηκα στο αίμα μου κυλούσε ήδη το ποδόσφαιρο διότι από τα πρώτα μου βήματα όπως μου λένε οι δικοί μου, έπαιζα συνεχώς με τη μπάλα, κοιμόμουν και ξυπνούσα αγκαλιά μαζί της».

Συνάντησες δυσκολίες κατά την διάρκεια της εφηβείας σου, μέχρι να φτάσεις στο υψηλότερο επίπεδο;

«Δυσκολίες δεν μπορώ να πω πως συνάντησα διότι όλα τα παιδιά στο σχολείο, ήθελαν να είναι στην ίδια ομάδα μαζί μου, αντιθέτως μπορώ να πω πως το απολάμβανα επειδή τα αγόρια μάλωναν μεταξύ τους για το ποια ομάδα θα επιλέξω (σ.σ. γέλια)».

Θεωρείς ότι μία κοπέλα από την επαρχία έχει τις ίδιες ευκαιρίες με την αντίστοιχη που διαμένει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη;

«Στην επαρχία είναι πιο ζόρικα διότι είναι μια μικρή κοινωνία και έτσι μια κοπέλα είναι δύσκολο να βρει τις ευκαιρίες που μπορεί να έχει μια αντίστοιχη σε μεγάλες πόλεις όπως η Αθήνα ή η Θεσσαλονίκη».

Παρά την μυθική σου καριέρα, ιδιαίτερα για τα ελληνικά δεδομένα, κατέκτησες πριν λίγους μήνες το πρώτο σου πρωτάθλημα. Ποια είναι τα συναισθήματα σου;

«Πάντα οι ομάδες στις οποίες βρισκόμουν πρωταγωνιστούσαν, είναι αυτό που λέμε, φτάναμε στην πηγή και δεν πίναμε νερό. Τα συναισθήματα μου δεν περιγράφονται, νιώθω ευγνώμων».

Νιώθεις δικαιωμένη για την επιλογή σου να επαναπατριστείς για χάρη της ΑΕΚ κι αν ναι, το εν λόγω τρόπαιο αποτελεί την κορυφαία στιγμή της επαγγελματικής σου σταδιοδρομίας σε συλλογικό επίπεδο;

«Φυσικά και είμαι δικαιωμένη με την επιλογή μου, άλλωστε δεν αμφέβαλα ποτέ γι’ αυτή. Από την πρώτη στιγμή ο τρόπος που με προσέγγισαν οι άνθρωποι του συλλόγου με έκανε να αισθανθώ πως είναι η καλύτερη επιλογή! Το φετινό πρωτάθλημα είναι ότι πιο σημαντικό έχω πετύχει σε συλλογικό επίπεδο, μαζί όμως με το Coppa Italia όταν αγωνιζόμουν στην Φιορεντίνα».

Είναι δεδομένο πως έγραψες ιστορία με την «Ένωση», αφού επρόκειτο για τον πρώτο τίτλο του εν λόγω τμήματος του συλλόγου. Πως αισθάνεσαι για την αγάπη που έχει δείξει ο κόσμος προς το πρόσωπο σου;

«Ιστορία που έχει γραφτεί με ανεξίτηλο μαρκαδόρο! Ο σεβασμός και η αγάπη που δείχνει ο κόσμος με αποδέκτη εμένα είναι το μεγαλύτερο βραβείο που έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου, τους ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου».

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα έπειτα από οκτώ σεζόν στο εξωτερικό, είδες αλλαγές στο εγχώριο ποδόσφαιρο προς το καλύτερο; Kι αν ναι ποιες είναι αυτές;

«Φυσικά και υπάρχουν αλλαγές, έχουν μπει ονόματα μεγάλων ομάδων στο πρωτάθλημα, υπάρχει μεγαλύτερη στήριξη από την ομοσπονδία, από τον κόσμο, ακόμη κι από τα σόσιαλ. Πλέον ασχολούνται περισσότερα κορίτσια και γενικά ο κόσμος αποδέχεται το γεγονός πως και οι γυναίκες μπορούν να παίξουν ποδόσφαιρο. Και έτσι υπάρχει η αναβάθμιση του προϊόντος».

Είσαι η πρώτη σκόρερ της Εθνικής Ελλάδος και ζωντανή θρύλος της Α’ Εθνικής, με τόσα γκολ και τόσα “χρυσά” παπούτσια. Πως αισθάνεσαι γι’ αυτή την αξιοζήλευτη καριέρα;

«Αισθάνομαι πολύ χαρούμενη που είμαι η πρώτη εν ενεργεία σκόρερ την Εθνικής, είναι κάτι που ήρθε μέσα από ομαδική δουλειά, παρέα με τις συμπαίκτριες μου και τις ευχαριστώ γι’ αυτό! Πραγματικά ο αριθμός των γκολ που έχω πετύχει όλα αυτά τα χρόνια είναι πολύ μεγάλος και νιώθω ευγνωμοσύνη».

Πριν από μερικούς μήνες η Νικόλ Ελευθεριάδου δήλωσε πως αισθάνεται ντροπή για την μισθολογική διαφορά μεταξύ του ανδρικού και του γυναικείου αθλητισμού. Μπορεί αυτή να το βίωσε υπό το πρίσμα της υδατοσφαίρισης και εσύ να το βιώνεις από το αντίστοιχο του ποδοσφαίρου, ωστόσο το χάσμα είναι υπαρκτό…

«Προσωπικά θα πω πως δεν μπορούμε να συγκρίνουμε το ποδόσφαιρο γυναικών με το αντίστοιχο των ανδρών. Δεν μπορεί να υπάρξει ισότητα διότι είμαστε πίσω σε πολλά πράγματα ακόμη… Υποδομές, εγκαταστάσεις, και πάνω απ’ όλα δεν μπορώ εγώ να παίρνω εκατομμύρια ευρώ όταν στο γήπεδο κάθε Κυριακή έρχονται 500-1000 άτομα. Καλώς ή κακώς πρέπει να δούμε την αλήθεια κατάματα».