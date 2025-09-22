Με μεγάλη επιτυχία και ενεργή συμμετοχή ολοκληρώθηκαν οι δράσεις της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας 2025, η οποία διοργανώθηκε από τον Δήμο Τρικκαίων με θέμα «Κινητικότητα για όλους».

Οι μαθητές των δημοτικών σχολείων της πόλης μας είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε ένα πλούσιο πρόγραμμα βιωματικών και παιδαγωγικών δράσεων, αναδεικνύοντας τη σημασία της βιώσιμης μετακίνησης και της οδικής ασφάλειας. Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων συνεργάστηκε στενά με τον Δήμο Τρικκαίων για την υλοποίηση των δράσεων, προσφέροντας στους μαθητές μια μοναδική εμπειρία μάθησης και δημιουργίας.

Η συνεργασία με την Τροχαία Τρικάλων και τη Δημοτική Αστυνομία ήταν καθοριστική, καθώς μέσα από ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα, τα παιδιά έμαθαν να κινούνται με ασφάλεια ως πεζοί και ποδηλάτες. Επισκέφτηκαν το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής όπου, μέσα από παιχνίδι και προσομοίωση, εξοικειώθηκαν με σήματα, διαβάσεις και φανάρια.

Παράλληλα, οι μαθητές μετέτρεψαν τους δημόσιους χώρους σε πεδία δημιουργίας και έκφρασης:

Ζωγράφισαν στις όχθες του Ληθαίου ποταμού , αποτυπώνοντας το όραμά τους για μια πιο ανθρώπινη πόλη.

, αποτυπώνοντας το όραμά τους για μια πιο ανθρώπινη πόλη. Έπαιξαν διαδραστικά παιχνίδια στην κεντρική πλατεία, φέρνοντας τη θεωρία της κυκλοφορίας στην πράξη.

στην κεντρική πλατεία, φέρνοντας τη θεωρία της κυκλοφορίας στην πράξη. Χρωμάτισαν διαβάσεις έξω από τα σχολεία τους, στέλνοντας ένα μήνυμα για την ασφάλεια όλων.

έξω από τα σχολεία τους, στέλνοντας ένα μήνυμα για την ασφάλεια όλων. Συμμετείχαν σε πεζοπορίες και σκακιστικές δραστηριότητες, καλλιεργώντας ομαδικό πνεύμα και στρατηγική σκέψη.

Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κ. Χρήστος Τρικάλης, συνεχάρη τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς, δηλώνοντας: «Χαίρομαι ιδιαίτερα που τα παιδιά μας συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις που συνδέουν τη γνώση με την πράξη. Μέσα από αυτά τα βιωματικά προγράμματα, καλλιεργούν αξίες όπως η υπευθυνότητα, η συνεργασία και ο σεβασμός, μαθαίνοντας πολύτιμα μαθήματα για τη ζωή».

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας στα Τρίκαλα μετατράπηκε σε μια πραγματική γιορτή μάθησης και δημιουργίας, αναδεικνύοντας τον κεντρικό ρόλο της εκπαίδευσης στην οικοδόμηση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος.