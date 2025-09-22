Την ενεργοποίηση του Silver Alert της Γραμμής Ζωής προκάλεσε η εξαφάνιση του 29χρονου Μιχάλη Αλεξανδρή, ο οποίος εξαφανίστηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, από την περιοχή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.
Στην ανακοίνωση τονίζονται τα εξής: Ο Μιχαήλ Αλεξανδρής, 29 ετών, εξαφανίστηκε στην περιοχή του Γ.Π.Ν Λάρισας, το βράδυ της 19/09/25.
Έχει ξυρισμένο κεφάλι, γαλανά μάτια, ύψος 1,92μ και είναι αδύνατος.
Κρατάει μαύρο αθλητικό σακίδιο μάρκας «ΝΙΚΕ» με λευκά γράμματα, στο οποίο υπάρχουν τα προσωπικά του αντικείμενα.
Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ, ειδοποιήθηκε από τους οικείους του το πρωί της 22/09/2025 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή του.
Η ζωή του, πιθανόν να βρίσκεται σε κίνδυνο.
Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065.
