Την ενεργοποίηση του Silver Alert της Γραμμής Ζωής προκάλεσε η εξαφάνιση του 29χρονου Μιχάλη Αλεξανδρή, ο οποίος εξαφανίστηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, από την περιοχή του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

Στην ανακοίνωση τονίζονται τα εξής: Ο Μιχαήλ Αλεξανδρής, 29 ετών, εξαφανίστηκε στην περιοχή του Γ.Π.Ν Λάρισας, το βράδυ της 19/09/25.

Έχει ξυρισμένο κεφάλι, γαλανά μάτια, ύψος 1,92μ και είναι αδύνατος.

Κρατάει μαύρο αθλητικό σακίδιο μάρκας «ΝΙΚΕ» με λευκά γράμματα, στο οποίο υπάρχουν τα προσωπικά του αντικείμενα.