Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει ότι, με βάση αποφάσεις της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με:

Α. ΟΤΕ

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων, για εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών, για λογαριασμό του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. από την εταιρεία «ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε.» από τη Δευτέρα 01/09/2025 έως και το Σάββατο 06/09/2025 τις ώρες από 08:00 – 15:00 και 17:30 – 19:00 εκάστης ημέρας στις κάτωθι οδούς της πόλης των Τρικάλων:

* επί της οδού Αντ. Ιακωβάκη και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Τέλλου Άγρα έως τη συμβολή της με την οδό Παύλου Μελά,

* επί της οδού Τέλλου Άγρα και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Σεραφείμ έως τη συμβολή της με την οδό Παύλου Μελά &

* επί της οδού Μάνταλου και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Αντ. Ιακωβάκη έως τη συμβολή της με την οδό Μανδάλου.

Β. ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

– προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων, το Σάββατο 30/08/2025 από 14:00 έως 15:00, στην οδό Μιαούλη και στο τμήμα από την διασταύρωση αυτής με την οδό Ζάππα έως την διασταύρωση αυτής με την οδό Β. Τσιτσάνη, για εκφόρτωση οικοδομικών υλικών.