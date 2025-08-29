Ένας 57χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός από τη σύζυγό του σήμερα το μεσημέρι της Παρασκευής, στο σπίτι του στη Λάρισα στην περιοχή του Σταθμού.

Ο άτυχος άνδρας κατά τις πληροφορίες του onlarissa.grέχασε τη ζωή του από ανακοπή καρδιάς κάτω από αδιευκρίνιστες ως στιγμής συνθήκες την ώρα που βρισκόταν μόνος στην οικία του.

Όταν επέστρεψε στο σπίτι από την εργασία της η σύζυγός του τον βρήκε νεκρό και ειδοποίησε τις αρχές ενώ το σώμα του 57χρονου βρισκόταν σε ακαμψία, πράγμα που μαρτυρά ότι ήταν πεθαμένος αρκετές ώρες πριν.

Στο σημείο έσπευσε πλήρωμα του ΕΚΑΒ που διαπίστωσε τον θάνατο του 57χρονου όπως επίσης και η αστυνομία η οποία διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.

ΠΗΓΗ: newsroom onlarissa.gr