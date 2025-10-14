Το περιστατικό συνέβη στο Μουζάκι Καρδίτσας. Ο ιδιοκτήτης του μηχανήματος αναζήτησε σήμερα την μπετονιέρα στο σημείο που την είχε αφήσει για να συνεχίσει τις εργασίες του αλλά διαπίστωσε ότι κάποιος η κάποιοι την είχαν πάρει.

Έχει γίνει καταγγελία για κλοπή, ενώ μάρτυρας έχει δώσει κάποιες πληροφορίες στον ιδιοκτήτη. Παράλληλα ελέγχονται και οι κάμερες της περιοχής για να βρεθούν περισσότερα στοιχεία.

Τηλέφωνο για περισσότερες πληροφορίες: 6906989192

(ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ)

ΠΗΓΗ: mouzakinews.gr