Την πολυαγαπημένη μας σύζυγο, κόρη, αδελφή, ανεψιά και εξαδέλφη.
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΩΝ. ΝΤΟΝΑ
ΕΤΩΝ 58
Θανούσα κηδεύουμε την Τετάρτη 15 – 10 – 2025 και ώρα 11.00π.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ Ιωάννης Κουφογάζος
Η ΜΗΤΕΡΑ Ευαγγελία Ντόνα
Ο ΑΔΕΛΦΟΣ Δημήτριος Ντόνας
ΟΙ ΘΕΙΟΙ ΤΑ ΞΑΔΕΛΦΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
Σημ. 1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Τρικάλων, την Τετάρτη 15 – 10 – 2025 και ώρα 10.30π.μ..
2) Η ταφή θα γίνει στο Β΄ Κοιμητήριο Τρικάλων.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών « Παναγιώτου » .
Αφήστε μια απάντηση