Η Εκπαιδευτική Θεατρική παράσταση «Οι Μαγικοί Επιστήμονες» σε σκηνοθεσία Αντονέλλας Χήρα μεταμορφώνει τη θεατρική σκηνή σε ένα σύγχρονο εργαστήρι πειραμάτων το Σάββατο 18 Οκτωβρίου στις 20:00 στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Τρικκαίων «Αθανάσιος Τριγώνης». Εκρήξεις, χημικές ενώσεις και αντιδράσεις, φωτιές και laser συνθέτουν το εντυπωσιακό σκηνικό μιας εκπαιδευτικής και κωμικής παράστασης.

Η συγκρουσιακή σχέση του Βιτριόλη Βραχυκύκλωμα με τον νεαρό βοηθό Φουσκάλιο Μπουρμπουλήθρα συνθέτουν μια παράσταση σε έντονο ρυθμό με την κωμική ατάκα σε πρώτο πλάνο. Και ενώ ο Φουσκάλιος Μπουρμπουλήθρας αδιαφορεί για την Επιστήμη και μένει πιστός στην ασχολία του με τα social , στη συνέχεια τον παρακολουθούμε να εντυπωσιάζεται και να μαγεύεται από την μαγεία της Επιστήμης και τη σύνδεση της με την ίδια τη ζωή και την καθημερινότητα

Θέατρο και Επιστήμη, Φυσική και Τέχνη σε ένα θεατρικό εκρηκτικό πείραμα!

Όπως και να έχει, οι δύο επιστήμονες είναι έτοιμοι να σας αποκαλύψουν τα μυστικά της Φυσικής Επιστήμης! Και ποιος ξέρει….μπορεί σε αυτή την μυστική τους αποστολή να ανακαλύψουν μαζί με τα παιδιά κανένα νέο χημικό στοιχείο ή να καταφέρουν να κάνουν το αερόστατο να πετάξει χωρίς αέρα.

Οι Μαγικοί Επιστήμονες περιμένουν με ιδιαίτερη χαρά να ξεναγήσουν μικρούς και μεγάλους στον μαγικό κόσμο της επιστήμης και της θεατρικής Τέχνης!

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο: Άκυς Μητσούλης

Διασκευή / Σκηνοθεσία: Αντονέλλα Χήρα

Σκηνικά: Στέργιος Στάμος

Μουσική: Γιάννης Αυγερινός

Επιστημονικός συνεργάτης: Θανάσης Σπανιάς

Αφίσα / video art: Aφροδίτη Ευθυμίου

Στον ρόλο του Dr. ΒΟΥΒΟΥ ο Στέλιος Στεφάνου

Στον ρόλο του ΦΟΥΜΠΟΥ ο Γιώργος Τσιούνης