Υψηλού συμβολισμού και ουσίας ήταν το προσυνέδριο του 19ου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου της Σαμοθράκης 2026 που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 10 και το Σάββατο, 11 Οκτωβρίου στο χωριό Πετρωτά, της Ορεστιάδας που βρίσκεται στο βορειοανατολικότερο άκρο της Ελλάδας.

Εκπρόσωποι της της ΠΟΕΣΥ, των Ενώσεων Συντακτών – μελών της, ΕΣΗΕΑ-ΕΣΗΕΜΘ-ΕΣΗΕΠΗΝ-ΕΣΗΕΘΣτΕΕ-ΕΣΠΗΤ, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, ως συνδιοργανωτές του Δημοσιογραφικού Συνεδρίου της Σαμοθράκης, εκπρόσωποι της Περιφέρειας και των Δήμων της περιοχής, συζήτησαν εκτενώς και κατέγραψαν προτάσεις για θεματικές που αναδεικνύουν μείζονα θέματα της δημοσιογραφίας αλλά και της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης. Της περιφέρειας η οποία, όχι μόνο φιλοξενεί αλλά και συνέβαλε στην αναβίωση του θεσμού το 2022, ύστερα από πολυετή παύση.

Η προτεινόμενη θεματολογία καθώς και η πρόταση διεξαγωγής του 19ου συνεδρίου τον προσεχή Ιούνιο, θα υποβληθούν στην οργανωτική επιτροπή η οποία θα αναλάβει να οριστικοποιήσει το πρόγραμμα και τους ομιλητές.

Ανάμεσα στα θέματα που προτάθηκαν, περιλαμβάνονται οι αλλαγές που υφίσταται το επάγγελμα του δημοσιογράφου από τις ραγδαίες εξελίξεις στην τεχνολογία, ο αυξανόμενος ρόλος των πλατφορμών, η ασφάλεια των δημοσιογράφων στις εμπόλεμες ή και σε κρίση περιοχές, η προτεραιόπηση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι ιδιαιτερότητες των νέων αυξανόμενων μορφών εργασίας (freelancers), αλλά και τα νέα ζητήματα που προκύπτουν από τη διασυνοριακότητα της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, ως οικοδεσπότρια του Συνεδρίου.

Ιδιαίτερα ξεχωριστή ήταν η εμπειρία που αποκόμισαν οι συμμετέχοντες της ΠΟΕΣΥ και των πέντε δημοσιογραφικών Ενώσεων, κατά τις προγραμματισμένες επισκέψεις τους στο φυλάκιο 1 στις Καστανιές, στο φυλάκιο Διλόφου (τριεθνές) και στον αγροτουριστικό συνεταιρισμό γυναικών Τριγώνοι (ΓΑΙΑ) στο χωριό Σπήλαιο του Έβρου.

“Η συνεδρίασή μας στην Ορεστιάδα, με θέμα την προετοιμασία του 19ου δημοσιογραφικού συνεδρίου της Σαμοθράκης αποτελεί ένα ηχηρό μήνυμα στήριξης στους ακρίτες των συνόρων και στους πολίτες της ευρύτερης περιοχής” δήλωσε ο πρόεδρος της ΠΟΕΣΥ, Σωτήρης Τριανταφύλλου.

“Το προσυνέδριο της Σαμοθράκης στην Ορεστιάδα, αποτελεί υλοποίηση δέσμευσής μου για την προετοιμασία του 19ου Δημοσιογραφικού Συνεδρίου του 2026” δήλωσε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης. Τόνισε δε “τη σημασία της συνεργασίας της Περιφέρειας για την επιτυχία του συνεδρίου και την ανάδειξη της περιοχής σε κόμβο δημοσιογραφικής σκέψης”.