Απεβίωσε σε ηλικία 64 ετών η εκπαιδευτικός, Άννα Κοκολιού – Μπεκιάρη. Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 1:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου του Νέου Κοιμητηρίου.
Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Νικόλαος Μπεκιάρης
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Νικόλαος, Σωκράτης.
Η ΜΗΤΕΡΑ: Βασιλική
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12:30 μμ
Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.
