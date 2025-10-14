Απεβίωσε σε ηλικία 64 ετών η εκπαιδευτικός, Άννα Κοκολιού – Μπεκιάρη. Η κηδεία της θα τελεστεί αύριο, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 1:00 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου του Νέου Κοιμητηρίου.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι να προσέλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά της.

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ: Νικόλαος Μπεκιάρης

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ: Νικόλαος, Σωκράτης.

Η ΜΗΤΕΡΑ: Βασιλική

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ Λ. ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η σορός θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 12:30 μμ

Η δεξίωση θα δοθεί στην αίθουσα δεξιώσεων του Νέου Κοιμητηρίου.