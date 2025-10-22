Εχετε αγαπήσει το «Ας περιμένουν οι γυναίκες»; Εχετε λατρέψει το «Οι άνθρωποι δε συγχωρούν όσους από έρωτα έχουν εκπέσει»; Εχετε σιγοτραγουδήσει το «Τα ‘χω με τον εαυτό μου»; Καιρός να δούμε την ταινία στο πανί, στον «Ανδρομέδα», με μια πρωτοτυπία. Τα τραγούδια της ταινίας ερμηνεύονται ζωντανά, από τους Babis Batmanidis Company! Η Κινηματογραφική Λέσχη Τρικάλων στηρίζει τη μουσική εκδήλωση – προβολή ταινίας, που θα πραγματοποιηθεί στην Ανδρομέδα στις 26 Οκτωβρίου 2025.

Εναρξη 20:00

Γενική Είσοδος 12 ευρώ

Εξάλλου, θα είναι… «ο ορισμός του πέναλτι»!