Με βροχές και καταιγίδες κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας και πτώση της θερμοκρασίας θα κυλήσει το σκηνικό του καιρού σήμερα, Κυριακή 19 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με το meteo, σήμερα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές στη χώρα, σποραδικές καταιγίδες στην Πελοπόννησο και αργά το βράδυ στις Κυκλάδες. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης στα δυτικά και τα νότια. Τοπικά περιορισμένη θα είναι η ορατότητα κυρίως στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 8 έως 16 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 13 έως 20, στη Θεσσαλία από 12 έως 21, στην Ήπειρο από 10 έως 20, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 14 έως 20 με 21, στα νησιά του Ιονίου από 14 έως 20, στα νησιά του Αιγαίου από 13 έως 23 (στο Βόρειο Αιγαίο μέχρι 20), στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα από 14 έως 26 με 27 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στα θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις, στα ανατολικά από βορειοδυτικές και σταδιακά από βορειοανατολικές διευθύνσεις με εντάσεις 3 με 5 και στα νότια 6 μποφόρ.

Στην Αττική προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές και βαθμιαία από βορειοανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί και το μεσημέρι και το απόγευμα νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς.

Ο χάρτης για τον καιρό στην Αττική μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας / Πηγή: meteo.gr

Κολυδάς: Διπλό κύμα κακοκαιρίας τη νέα εβδομάδα – Καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου

Σύμφωνα με την πρόγνωση του Θοδωρή Κολυδά, έρχονται δύο κύματα κακοκαιρίας, με το πρώτο να διαρκεί από την Κυριακή έως τη Δευτέρα και να επηρεάζει πολλές περιοχές.

Το δεύτερο κύμα θα κάνει την εμφάνισή του την Τετάρτη προς Πέμπτη κυρίως στα δυτικά και νότια, με τον καιρό να βελτιώνεται προς την Κυριακή του Αγίου Δημητρίου.

Αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας μετά τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος και θα κυμαίνεται κατά 5 με 6 βαθμούς πάνω απο την κανονικές για την εποχή τιμές.

Καταλήγοντας ο Θοδωρής Κολυδάς έκανε λόγο για «μίνι καλοκαιράκι» του Αγίου Δημητρίου.