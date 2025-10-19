Εδώ και τρεις μήνες έχουν ξεκινήσει επιτέλους οι εργασίες αποκατάστασης της κρεμαστής γέφυρας της πολύπαθης Αγίας Παρασκευής στα Τέμπη, αλλά και ολόκληρης της περιοχής.

Υπάρχει μάλιστα απαγόρευση στην πρόσβαση των πεζών στο χώρο αλλά και στη διέλευση των οχημάτων από την παρακείμενη οδό.

Ο Δήμος ζητά την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών καθώς τα μέτρα λαμβάνονται αποκλειστικά για λόγους δημόσιας ασφάλειας.

Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες σύμφωνα με των δήμο Τεμπών βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία με στόχο την ταχύτερη δυνατή ολοκλήρωση του έργου.

Οι εργασίες προχωρούν και σήμερα τίποτα δεν θυμίζει τον παλιό άγιο τόπο της Αγίας Παρασκευής με τους χιλιάδες επισκέπτες από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η θρυλική γέφυρα παραμένει κομμένη στα δυο, αναμένοντας τη στιγμή που θα πάρει πνοή ξανά.

Οι φωτογραφίες από ψηλά δίνουν όλη την εικόνα του σήμερα:

Φωτο: Νίκος Ρίγας