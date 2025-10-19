Απεβίωσε σε ηλικία 44 ετών ο Νικόλαος Φιτσιόπουλος. Η κηδεία του θα τελέστεί σήμερα Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους στη Νίκαια Λάρισας.

Καλούνται συγγενείς και φίλοι να έλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Γεώργιος-Ελένη Φιτσιοπούλου

ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ: Δήμητρα, Χρυσούλα

ΟΙ ΘΕΙΟΙ

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Η σορός θα εκτίθεται για χαιρετισμό στον Ιερό Ναό στις 4.30 μ.μ.

Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα του κ. Γεωργόπουλου.