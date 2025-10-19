Απεβίωσε σε ηλικία 44 ετών ο Νικόλαος Φιτσιόπουλος. Η κηδεία του θα τελέστεί σήμερα Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 5 μ.μ. από τον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους στη Νίκαια Λάρισας.
Καλούνται συγγενείς και φίλοι να έλθουν και να συνοδεύσουν την εκφορά του.
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ: Γεώργιος-Ελένη Φιτσιοπούλου
ΟΙ ΑΔΕΛΦΕΣ: Δήμητρα, Χρυσούλα
ΟΙ ΘΕΙΟΙ
ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Η σορός θα εκτίθεται για χαιρετισμό στον Ιερό Ναό στις 4.30 μ.μ.
Ο καφές θα δοθεί στην ταβέρνα του κ. Γεωργόπουλου.
